https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578399143.html

Рост числа случаев COVID-19 в ближайшие дни неизбежен, заявил вирусолог

Рост случаев COVID-19 в ближайшие дни неизбежен, любые меры дадут эффект только спустя время, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:24

2020-10-06T12:24

2020-10-06T12:24

распространение нового коронавируса

александр лукашев

коронавирус в россии

российская академия наук

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Рост случаев COVID-19 в ближайшие дни неизбежен, любые меры дадут эффект только спустя время, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615, до 1 237 504. Наибольшее число зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4 082, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 411, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 347."В ближайшие дни продолжение роста (числа новых случаев коронавируса - ред.) неизбежно, несмотря на все предпринимаемые меры. Потому что эффект от вводимых мероприятий в лучшем случае может быть заметен через неделю после их введения, а опыт весны показывает, что в некоторых случаях и значительно позже. Во-первых, это связано с тем, что есть инкубационный период, то есть люди заражены, но ещё не успели заболеть. Во-вторых, есть очень большая бессимптомная циркуляция вируса. И то, что регистрируется, - это только верхушка айсберга", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Лукашев</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, коронавирус в россии, российская академия наук, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество