https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578370186.html

Вторая волна COVID-19 в России будет более интенсивной, заявил вирусолог

Вторая волна коронавируса в РФ будет более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:39

2020-10-06T10:39

2020-10-06T10:39

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Вторая волна коронавируса в РФ будет более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615 до 1 237 504. Наибольшее число зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4082, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 411, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 347.Интенсивность роста количества заболевших связана, по мнению вирусолога, с осенним сезоном, который традиционно является периодом простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/plato-1578364550.html

Александр К Промыть дустом рот всем тем, кто визжал из всех утюгов об отсутствии второй волны и отсутствии необходимости соблюдать летом жесткие меры! 109

samara578 Обнуление - это святое. 46

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество