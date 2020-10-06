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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578368807.html
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
Число смертей пациентов с COVID-19 выросло на 188, за сутки до 21 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:35
2020-10-06T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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ростовская область
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Число смертей пациентов с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a> выросло на 188, за сутки до 21 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев... За весь период по России умерло 21 663 человека", - говорится в сообщении.В частности, 34 человека умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 31 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 10 в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

10:35 06.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Число смертей пациентов с COVID-19 выросло на 188, за сутки до 21 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев... За весь период по России умерло 21 663 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 34 человека умерли в Санкт-Петербурге, 31 в Москве, 10 в Ростовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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