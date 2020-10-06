https://ria.ru/20201006/karabakh-1578497192.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:33

2020-10-06T18:33

2020-10-06T18:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и его иранский коллега <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a> в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении МИД РФ."Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий", - отмечается в сообщении.Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны-соседи <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Стороны условились о поддержании дальнейших контактов, добавили в МИД РФ.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире