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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578497192.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:33
2020-10-06T18:40
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и его иранский коллега <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a> в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении МИД РФ."Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий", - отмечается в сообщении.Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны-соседи <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Стороны условились о поддержании дальнейших контактов, добавили в МИД РФ.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
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нагорный карабах
иран
азербайджан
армения
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россия, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе

18:33 06.10.2020 (обновлено: 18:40 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении МИД РФ.
"Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий", - отмечается в сообщении.
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Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны-соседи Азербайджана и Армении.
Стороны условились о поддержании дальнейших контактов, добавили в МИД РФ.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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