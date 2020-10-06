https://ria.ru/20201006/karabakh-1578491138.html

Песков заявил об активных шагах Москвы по урегулированию в Карабахе

Усилия России сконцентрированы сейчас на контактах для урегулирования в Карабахе, и более активных шагов трудно представить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:08

2020-10-06T18:08

2020-10-06T21:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Усилия России сконцентрированы сейчас на контактах для урегулирования в Карабахе, и более активных шагов трудно представить, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.По его словам, на этом и сконцентрированы сейчас усилия России, чтобы "помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования".Песков добавил, что "Россия — одна из стран, которые могут быть посредниками в урегулировании этого конфликта".Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире