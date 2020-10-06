Азербайджан заявил о перехвате переговоров террористов в Карабахе
16:12 06.10.2020 (обновлено: 18:09 06.10.2020)
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из Ирака и Сирии.
"Республика Армения использует иностранных наёмников, в том числе, завербованных ею на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок, в своей агрессии против Азербайджанской Республики. Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия Курдистана – ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным СГБ, согласно радиоперехвату "террористы обсуждают тяжелое положение на армянской стороне и большие потери". "Они также касаются эффективного использования азербайджанской стороной дронов и выражают сожаление, что приняли участие в боевых действиях, обманувшись обещаниями армянской стороны", - утверждают в ведомстве.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе