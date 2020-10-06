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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578460115.html
Азербайджан заявил о перехвате переговоров террористов в Карабахе
Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:12
2020-10-06T18:09
ирак
сирия
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Служба госбезопасности <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a> и <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>.По данным СГБ, согласно радиоперехвату "террористы обсуждают тяжелое положение на армянской стороне и большие потери". "Они также касаются эффективного использования азербайджанской стороной дронов и выражают сожаление, что приняли участие в боевых действиях, обманувшись обещаниями армянской стороны", - утверждают в ведомстве.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578436133.html
Кто умоляет о помощи всему миру известно
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Перехватили собственные переговоры с "шайтанами") юмористы
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ирак
сирия
нагорный карабах
азербайджан
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала перехват радиопереговоров террористов
Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала перехват радиопереговора террористов, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК)
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ирак, сирия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о перехвате переговоров террористов в Карабахе

16:12 06.10.2020 (обновлено: 18:09 06.10.2020)
 
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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из Ирака и Сирии.

"Республика Армения использует иностранных наёмников, в том числе, завербованных ею на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок, в своей агрессии против Азербайджанской Республики. Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия Курдистана – ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным СГБ, согласно радиоперехвату "террористы обсуждают тяжелое положение на армянской стороне и большие потери". "Они также касаются эффективного использования азербайджанской стороной дронов и выражают сожаление, что приняли участие в боевых действиях, обманувшись обещаниями армянской стороны", - утверждают в ведомстве.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИракСирияНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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