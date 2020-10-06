https://ria.ru/20201006/karabakh-1578460115.html

Азербайджан заявил о перехвате переговоров террористов в Карабахе

Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:12

2020-10-06T16:12

2020-10-06T18:09

ирак

сирия

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Служба госбезопасности <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a> и <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>.По данным СГБ, согласно радиоперехвату "террористы обсуждают тяжелое положение на армянской стороне и большие потери". "Они также касаются эффективного использования азербайджанской стороной дронов и выражают сожаление, что приняли участие в боевых действиях, обманувшись обещаниями армянской стороны", - утверждают в ведомстве.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578436133.html

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Andrei Shkuro Перехватили собственные переговоры с "шайтанами") юмористы 32

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Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала перехват радиопереговоров террористов Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала перехват радиопереговора террористов, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) 2020-10-06T16:12 true PT2M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, сирия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире