https://ria.ru/20201006/karabakh-1578456828.html

В Степанакерте прогремели новые взрывы

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте снова включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:55

2020-10-06T15:55

2020-10-06T17:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт — РИА Новости.</strong> В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте снова включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.В городе раздалось несколько взрывов, люди спускаются в бомбоубежища, сообщает корреспондент.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Местные жители переживают обстрелы в подвале дома в Степанакерте Корреспондент РИА Новости спустился в подвал обыкновенного жилого дома в Степанакерте и показывает, как местные жители переживают там обстрелы 2020-10-06T15:55 true PT2M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире