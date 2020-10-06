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В Ереване перечислили "героические эпизоды" с участием солдат в Карабахе
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook о случаях, в которых, по ее словам, армянские военные проявили героизм. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:54
2020-10-06T15:54
россия
обсе
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян написала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank">Facebook</a> о случаях, в которых, по ее словам, армянские военные проявили героизм.Степанян отметила, что все они произошли 2 октября.По ее словам, командир одной из артиллерийских батарей залпом поразил семь азербайджанских танков и вынудил их отступить. В другом случае двое младших сержантов из одного отряда подбили четыре танка и уничтожили две единицы колесной техники.В тот же день майор армии обороны <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, отметила она, подбил два головных танка в колонне азербайджанской техники, из-за чего ее продвижение было приостановлено.Неделю назад <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинил Армению в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных. В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу Степанакерт.В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.
https://ria.ru/20201005/pashinyan-1578322037.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
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россия
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
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россия, обсе, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

В Ереване перечислили "героические эпизоды" с участием солдат в Карабахе

15:54 06.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook о случаях, в которых, по ее словам, армянские военные проявили героизм.
Степанян отметила, что все они произошли 2 октября.
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По ее словам, командир одной из артиллерийских батарей залпом поразил семь азербайджанских танков и вынудил их отступить.
В другом случае двое младших сержантов из одного отряда подбили четыре танка и уничтожили две единицы колесной техники.
В тот же день майор армии обороны Нагорного Карабаха, отметила она, подбил два головных танка в колонне азербайджанской техники, из-за чего ее продвижение было приостановлено.
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Неделю назад Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных. В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу Степанакерт.
В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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