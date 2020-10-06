В Баку прокомментировали заявление Асада о боевиках в Карабахе
© AP Photo / ArmGov PAN Photo/Karo SahakyanОсколочные пробоины в автомобиле на фоне горящего здания после обстрела в Степанакерте
© AP Photo / ArmGov PAN Photo/Karo Sahakyan
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Заявления президента Сирии Башара Асада о переброске боевиков из САР в Карабах вызывают сожаление и осуждение, заявил член комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктор юридических наук Низами Сафаров.
Ранее Асад заявил РИА Новости, что Турция была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе.
"Такого рода голословные утверждения лица, облеченного высокой властью, кроме сожаления и осуждения иных чувств не вызывают. Прежде всего, нужно иметь в виду, что контрнаступательные действия азербайджанской стороны находятся в строгих рамках международного права, и прежде всего, права на самооборону, подтвержденной статьей 51 Устава ООН и осуществляются при четком соблюдении норм международного гуманитарного права, основу которого составляют Женевские конвенции от 12 августа 1949 года" - заявил Сафаров РИА Новости.
По его словам, "второй существенный момент вытекает из того факта, что Азербайджан располагает наиболее подготовленной и оснащенной новейшими вооружениями армией региона, способной решить все поставленные перед ней задачи".
"В подобной ситуации утверждения об использовании каких-либо групп боевиков-террористов выглядят просто смехотворными. В третьих, Азербайджан, как государство-участник договорно-правового инструментария по борьбе с терроризмом, полностью разделяет позицию Организации Объединенных Наций, выраженную в резолюциях Совета Безопасности 2178 (2014) и 2396 (2017), согласно которой терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности", - заключил он.
Сафаров напомнил, что Азербайджан еще 4 декабря 1997 года присоединился к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой 4 декабря 1984 года и ввел в национальное законодательство норму об уголовной ответственности за подобные проступки.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе