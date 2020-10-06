https://ria.ru/20201006/karabakh-1578455331.html

В Баку прокомментировали заявление Асада о боевиках в Карабахе

Заявления президента Сирии Башара Асада о переброске боевиков из САР в Карабах вызывают сожаление и осуждение, заявил член комитета по обороне, безопасности и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:51

2020-10-06T15:51

2020-10-06T15:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

башар асад

турция

сирия

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Заявления президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> о переброске боевиков из САР в Карабах вызывают сожаление и осуждение, заявил член комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктор юридических наук Низами Сафаров.Ранее Асад заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе."Такого рода голословные утверждения лица, облеченного высокой властью, кроме сожаления и осуждения иных чувств не вызывают. Прежде всего, нужно иметь в виду, что контрнаступательные действия азербайджанской стороны находятся в строгих рамках международного права, и прежде всего, права на самооборону, подтвержденной статьей 51 Устава ООН и осуществляются при четком соблюдении норм международного гуманитарного права, основу которого составляют Женевские конвенции от 12 августа 1949 года" - заявил Сафаров РИА Новости.По его словам, "второй существенный момент вытекает из того факта, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> располагает наиболее подготовленной и оснащенной новейшими вооружениями армией региона, способной решить все поставленные перед ней задачи"."В подобной ситуации утверждения об использовании каких-либо групп боевиков-террористов выглядят просто смехотворными. В третьих, Азербайджан, как государство-участник договорно-правового инструментария по борьбе с терроризмом, полностью разделяет позицию Организации Объединенных Наций, выраженную в резолюциях Совета Безопасности 2178 (2014) и 2396 (2017), согласно которой терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности", - заключил он.Сафаров напомнил, что Азербайджан еще 4 декабря 1997 года присоединился к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой 4 декабря 1984 года и ввел в национальное законодательство норму об уголовной ответственности за подобные проступки.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

турция

сирия

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, турция, сирия, азербайджан, армения, в мире