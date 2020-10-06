https://ria.ru/20201006/karabakh-1578444057.html

Пашинян посетил Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и провел там совещание с представителями ВС, сообщили во РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:06

2020-10-06T15:06

2020-10-06T16:01

араик арутюнян

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в понедельник посетил непризнанную <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахскую республику</a> и провел там совещание с представителями ВС, сообщили во вторник в пресс-службе армянского кабмина."Пашинян посетил 5 октября Республику Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.). Премьер-министр провел совещание с президентом Арцаха <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араиком Арутюняном</a> и высшим офицерским составом ВС", — говорится в сообщении на сайте правительства.В ходе совещания командующий Армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян сообщил об оперативной обстановке, контрударах по противнику, а также предстоящих шагах со стороны ВС.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Арсений Новиков Нарушил границу Азербайджана. Отчаянный)))))). Что то ему в американском посольстве напели. 51

Confident Doubt А зачем в Карабах то ехать? Можно же заняться любимым делом, сесть за телефон... 41

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нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры визита Пашиняна в Карабах Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 5 октября, посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и провел там совещание с представителями ВС 2020-10-06T15:06 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, армения, в мире