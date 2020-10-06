https://ria.ru/20201006/karabakh-1578375966.html
Песков прокомментировал слова Асада о сирийских боевиках в Карабахе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в Карабахе террористов из... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:07
2020-10-06T11:07
2020-10-06T11:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
башар асад
дмитрий песков
нагорно-карабахская республика
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал РИА Новости слова сирийского лидера <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> об использовании в Карабахе террористов из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявив, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств.Асад в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует террористов из Сирии и других стран в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Он также заявил, что лидер Турции Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе."Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.
ba-ev
Асад может сказать только то, что выгодно Кремлю. Из его слов, обходными путями, становится ясно за кого Москва.
40
Bujhm -
Ясно,что из конфликта видны уши США.Приказали своему ставленнику Пашиняну начать обстрел,вот и началось.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков
Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков
2020-10-06T11:07
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PT1M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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