https://ria.ru/20201006/karabakh-1578375966.html

Песков прокомментировал слова Асада о сирийских боевиках в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в Карабахе террористов из... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:07

2020-10-06T11:07

2020-10-06T11:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

башар асад

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал РИА Новости слова сирийского лидера <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> об использовании в Карабахе террористов из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявив, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств.Асад в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует террористов из Сирии и других стран в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Он также заявил, что лидер Турции Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе."Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями Асада.

ba-ev Асад может сказать только то, что выгодно Кремлю. Из его слов, обходными путями, становится ясно за кого Москва. 40

Bujhm - Ясно,что из конфликта видны уши США.Приказали своему ставленнику Пашиняну начать обстрел,вот и началось. 20

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков 2020-10-06T11:07 true PT1M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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