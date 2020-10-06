https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html

Карабах призвал Совет Европы воздействовать на Азербайджан

Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян направил письмо генеральному секретарю Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич с просьбой... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:45

2020-10-06T10:45

2020-10-06T10:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

совет европы

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 6 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян направил письмо генеральному секретарю Совета Европы (СЕ) <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Марии Пейчинович-Бурич</a> с просьбой оказать влияние на Азербайджан, сообщило ведомство."В письме, в частности, указывается на нарушение Азербайджаном взятого при вступлении в Совет Европы на себя основного обязательства достигнуть урегулирования азербайджано-карабахского конфликта исключительно мирными средствами. Министр Маилян сообщил также генеральному секретарю Бурич о грубых и массовых нарушениях со стороны Азербайджана, взятых на себя обязательств, относящихся к обеспечению права на жизнь", - сообщило министерство в своем <a href="https://t.me/Karabakh_MFA/545" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Маилян призвал Совет Европы "использовать все свои возможности с целью немедленного прекращения не имеющего оправдания насилия против мирного населения Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), а также массового нарушения прав человека и продолжающихся военных преступлений, происходящих в рамках юрисдикции Совета Европы".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, совет европы, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире