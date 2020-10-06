https://ria.ru/20201006/karabakh-1578336750.html
Генсек ООН обратился к миру с просьбой помочь прекратить огонь в Карабахе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:39
2020-10-06T03:39
2020-10-06T09:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
антониу гутерреш
обсе
стефан дюжаррик
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
оон
азербайджан
армения
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<strong>ООН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщил его официальный представитель <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>.Гуттереш осудил конфликт в Карабахе и выразил серьезную обеспокоенность данными об обстрелах жилых зон.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Bahman Gulusoy
Почему-то оккупировать азербайджан военным путём можно, а сеять оккупацию военным пцтём нельзя. Чушь!
17
Владимир Уткин
Чего там ООН лопочет вообще без разницы))) НАТО бы за 3 дня решили этот вопрос! Принуждение к миру - нанесли бы удар по военным объектом Азербайджана и всё. Короче, референдум о независимости проводить это очень, очень, очень плоха, а реально геноцид устаревать с целью вернуть "свою" территорию да пофиг, это ж не Россия, чего распылятся.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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