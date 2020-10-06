https://ria.ru/20201006/karabakh-1578332485.html

Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и глава МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:01

2020-10-06T01:01

2020-10-06T01:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

дмитрий медоев

нагорно-карабахская республика

цхинвал

южная осетия

азербайджан

армения

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<strong>ЦХИНВАЛ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности министра иностранных дел Южной Осетии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medoev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медоев</a> и глава МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян обсудили по телефону резкое обострение положения в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба югоосетинского внешнеполитического ведомства."Состоялся телефонный разговор и. о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева с министром иностранных дел Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) Масисом Маиляном. В разговоре министры обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.Маилян сообщил Медоеву о том, что Армия обороны Карабаха держит удар по всему фронту линии соприкосновения, идут тяжелые бои, отмечают в пресс-службе.Медоев со своей стороны отметил, что в Южной Осетии внимательно следят за развитием событий в Карабахе, и высказал озабоченность продолжающимися боевыми действиями, приводящими к жертвам среди мирного населения. "Южная Осетия выступает за немедленное прекращение огня и считает, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет", - сказал Медоев.<a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii" target="_blank">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/lavrov-1578319993.html

https://ria.ru/20201005/lovushka-1578318035.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

цхинвал

южная осетия

азербайджан

армения

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обсе, нагорный карабах, дмитрий медоев, нагорно-карабахская республика, цхинвал, южная осетия, азербайджан, армения, в мире