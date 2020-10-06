Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
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ЦХИНВАЛ, 6 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и глава МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян обсудили по телефону резкое обострение положения в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба югоосетинского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор и. о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева с министром иностранных дел Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) Масисом Маиляном. В разговоре министры обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Маилян сообщил Медоеву о том, что Армия обороны Карабаха держит удар по всему фронту линии соприкосновения, идут тяжелые бои, отмечают в пресс-службе.
Медоев со своей стороны отметил, что в Южной Осетии внимательно следят за развитием событий в Карабахе, и высказал озабоченность продолжающимися боевыми действиями, приводящими к жертвам среди мирного населения. "Южная Осетия выступает за немедленное прекращение огня и считает, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет", - сказал Медоев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.