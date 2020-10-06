Эксперт призвал ужесточить наказание за экологические происшествия

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ответственность за экологические происшествия в России необходимо ужесточить, в нее должны входить полное возмещение ущерба и ликвидация всех последствий ЧП, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность."Безусловно, нам надо усиливать и законодательство, и ответственность. И обязательно находить виновных в таких халатностях и применять к ним суровые меры. Как минимум это должно быть полное возмещение ущерба и ликвидация всех его последствий. И надо предотвращать такие ЧП. Предотвращать это можно, потому что опасные зоны… хорошо отмечены на картах экологов. Что может случиться - об этом активисты говорят давно", - сказал Березуцкий РИА Новости.Также Березуцкий отметил, что загрязнение вод на Камчатке является делом человеческих рук."Ссылки на природные катаклизмы весьма притянуты за уши. За всей проблематикой таится действие человека, каких-то хозяйственных структур, которые проявляют преступную халатность в этом плане", - добавил он.
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ответственность за экологические происшествия в России необходимо ужесточить, в нее должны входить полное возмещение ущерба и ликвидация всех последствий ЧП, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
"Безусловно, нам надо усиливать и законодательство, и ответственность. И обязательно находить виновных в таких халатностях и применять к ним суровые меры. Как минимум это должно быть полное возмещение ущерба и ликвидация всех его последствий. И надо предотвращать такие ЧП. Предотвращать это можно, потому что опасные зоны… хорошо отмечены на картах экологов. Что может случиться - об этом активисты говорят давно", - сказал Березуцкий РИА Новости.
"Меры наказания должны быть очень серьезными для предприятий, которые много лет не обращали внимание на возможные природные катаклизмы и умудрялись их скрывать. Потому что и в данной ситуации было полное молчание, до того как уже обнаружили люди (загрязнение вод), и власти, как всегда, узнают это из соцсетей. Эта ситуация в корне неправильная, нужно искать виновных", - добавил он.
Также Березуцкий отметил, что загрязнение вод на Камчатке является делом человеческих рук.
"Ссылки на природные катаклизмы весьма притянуты за уши. За всей проблематикой таится действие человека, каких-то хозяйственных структур, которые проявляют преступную халатность в этом плане", - добавил он.
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