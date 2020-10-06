https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578412639.html

Морских животных на Камчатке мог убить вулкан, считает ученый

Вулканическая активность на дне Авачинской бухты могла повлиять на химический состав воды и привести к массовой гибели морских животных на Камчатке, считает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:00

2020-10-06T13:00

2020-10-06T13:00

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

михаил фалеев

российская академия наук

госдума рф

ирина яровая

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Вулканическая активность на дне Авачинской бухты могла повлиять на химический состав воды и привести к массовой гибели морских животных на Камчатке, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Faleev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фалеев</a>.По его словам, источником загрязнения также могло стать судно в бухте, перевозившее не нефтепродукты, а какие-то химические вещества, которые после промывки цистерн танкеров и сброса льяльных вод попали в акваторию. Для этого необходимо знать конфигурацию всех маршрутов и какие суда в этот момент находились в бухте.Он "нисколько не сомневается", что причина ЧП будет установлена "достаточно быстро", "так как набор этих вариантов достаточно ограниченный".В то же время ранее вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Яровая</a> сообщала, что первый пробы из акватории исключили наличие там нефти.А директор Камчатского филиала Единой геофизической службы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Данила Чебров исключал версию, что причиной загрязнения мог стать подводный вулканизм: "На траверсе Авачинского залива, да и вообще Камчатского полуострова, нет известных подводных вулканов".Исследования в любом случае продолжаются, выводы делать рано. Как отмечал губернатор Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, привлечена большая группа специалистов, которая работает в том числе на Козельском полигоне ядохимикатов.

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578346261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, михаил фалеев, российская академия наук, госдума рф, ирина яровая, происшествия