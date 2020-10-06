Морских животных на Камчатке мог убить вулкан, считает ученый
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вулканическая активность на дне Авачинской бухты могла повлиять на химический состав воды и привести к массовой гибели морских животных на Камчатке, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев.
"Я бы рассматривал три основных варианта причин того несчастья, которое случилась в Авачинской бухте. Первое из них - это результаты вулканических выбросов, которые могли происходить где-то на дне бухты, и, соответственно, они могли повлиять на химический состав воды и сказаться на биоте, на тех людях, которые в это время там находились", - заявил Фалеев РИА Новости во вторник.
По его словам, источником загрязнения также могло стать судно в бухте, перевозившее не нефтепродукты, а какие-то химические вещества, которые после промывки цистерн танкеров и сброса льяльных вод попали в акваторию. Для этого необходимо знать конфигурацию всех маршрутов и какие суда в этот момент находились в бухте.
"Ну, и третий вариант – я бы не сбрасывал техногенную причину. С самой земли, когда во втекающую в бухту реку сбрасывались какие-то вредные вещества, которые получаются в производствах, которые находятся по берегам рек", - отметил Фалеев.
Он "нисколько не сомневается", что причина ЧП будет установлена "достаточно быстро", "так как набор этих вариантов достаточно ограниченный".
В то же время ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что первый пробы из акватории исключили наличие там нефти.
А директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров исключал версию, что причиной загрязнения мог стать подводный вулканизм: "На траверсе Авачинского залива, да и вообще Камчатского полуострова, нет известных подводных вулканов".
Исследования в любом случае продолжаются, выводы делать рано. Как отмечал губернатор Камчатки Владимир Солодов, привлечена большая группа специалистов, которая работает в том числе на Козельском полигоне ядохимикатов.
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