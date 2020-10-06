Специалисты заявили о гибели 95% обитателей морского дна Авачинской бухты
Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.
Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.
Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.
Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.
Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.
Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.
Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.
Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.
Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.
Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.
Природоохранная прокуратура начала проверку.
На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.
На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.
Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.
Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.
В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.
В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.
Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.
Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.
Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.
Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.
В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.
Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.
Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.
Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.
Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.
Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.
Природоохранная прокуратура начала проверку.
На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.
Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.
В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.
Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.
Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.
В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.