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https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578353516.html
Специалисты заявили о гибели 95% обитателей морского дна Авачинской бухты
Массовую гибель обитающих на морском дне организмов (бентоса) обнаружили специалисты при погружении в воды Авачинской бухты, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:18
2020-10-06T09:18
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Массовую гибель обитающих на морском дне организмов (бентоса) обнаружили специалисты при погружении в воды Авачинской бухты, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные исследований учёных.Отмечается, что во вторник сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили экспедицию от мыса Налычева до острова Старичкова. Две группы исследователей изучали акваторию Авачинской бухты с берега и с воды."Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_Kronockijj_zapovednik/" target="_blank" data-auto="true">Кроноцкого заповедника</a> и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова.По его словам, погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения.При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения также обнаружены массовые останки мертвого бентоса. Исследователи высказали предположение, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали. Они также отметили, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом, тоже погибнут — кормовая база уничтожена.Во всех местах, где побывала экспедиция, были взяты пробы, которые передадут для исследований в лаборатории во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В свою очередь губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> попросил учёных разработать дальнейший план необходимых исследований.Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578265452.html
https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html
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загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия

Специалисты заявили о гибели 95% обитателей морского дна Авачинской бухты

09:18 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Массовую гибель обитающих на морском дне организмов (бентоса) обнаружили специалисты при погружении в воды Авачинской бухты, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные исследований учёных.
Отмечается, что во вторник сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили экспедицию от мыса Налычева до острова Старичкова. Две группы исследователей изучали акваторию Авачинской бухты с берега и с воды.
Экологическая катастрофа на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

Основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов во время брифинга губернатора Камчатского края Владимира Солодова на Халактырском пляже
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Природоохранная прокуратура начала проверку.

Рыбак демонстрирует свежевыловленного живого краба
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

Рейд по берегу Авачинского залива на Камчатке
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю демонстрирует изъятые со дна морского ежа и морскую звезду
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Запрещающий знак на берегу Авачинской губы
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
"Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова.
По его словам, погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения.
"Непосредственно в реке Налычева были взяты пробы воды. Живности там не было обнаружено. Что касается мыса Налычева, там были зафиксированы темная нехарактерная вода в придонных слоях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных", — добавил Усатов.
При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения также обнаружены массовые останки мертвого бентоса. Исследователи высказали предположение, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали. Они также отметили, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом, тоже погибнут — кормовая база уничтожена.
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 16:48
Глава Минприроды рассказал о результатах анализов проб воды на Камчатке
Во всех местах, где побывала экспедиция, были взяты пробы, которые передадут для исследований в лаборатории во Владивостоке и в Москве. В свою очередь губернатор края Владимир Солодов попросил учёных разработать дальнейший план необходимых исследований.
"В целях установления источника происходящего важно продолжить исследования. И нам важно установить техногенная или биологическая причина того, что происходит. После мы сможем говорить конкретно о принятии мер. Сейчас мы видим последствия, но не понимаем причину", — сказал Солодов.
Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:16
Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке
 
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Загрязнение воды на КамчаткеКамчатский крайПроисшествия
 
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