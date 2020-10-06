https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578353516.html

Специалисты заявили о гибели 95% обитателей морского дна Авачинской бухты

Массовую гибель обитающих на морском дне организмов (бентоса) обнаружили специалисты при погружении в воды Авачинской бухты, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:18

2020-10-06T09:18

2020-10-06T09:18

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Массовую гибель обитающих на морском дне организмов (бентоса) обнаружили специалисты при погружении в воды Авачинской бухты, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные исследований учёных.Отмечается, что во вторник сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили экспедицию от мыса Налычева до острова Старичкова. Две группы исследователей изучали акваторию Авачинской бухты с берега и с воды."Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_Kronockijj_zapovednik/" target="_blank" data-auto="true">Кроноцкого заповедника</a> и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова.По его словам, погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения.При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения также обнаружены массовые останки мертвого бентоса. Исследователи высказали предположение, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали. Они также отметили, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом, тоже погибнут — кормовая база уничтожена.Во всех местах, где побывала экспедиция, были взяты пробы, которые передадут для исследований в лаборатории во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В свою очередь губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> попросил учёных разработать дальнейший план необходимых исследований.Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578265452.html

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия