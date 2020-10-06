На Камчатке взяли пробы с полигонов химотходов

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Специалисты независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> заявил о необходимости обследования двух полигонов, которые жители края упоминают в своих сообщения в социальных сетях как вероятные источники загрязнения. Вместе с тем он отмечал, что эти объекты регулярно обследуются управлением <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и минприроды Камчатского края, последние исследования проводились несколько месяцев назад и не показали никаких превышений предельно допустимых значений. Во вторник на место выехали сотрудники надзорных органов: Следственного комитета, краевой прокуратуры, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> и российской экологической политической партии "Зеленая альтернатива"."Под контролем соответствующих служб нам позволили увидеть отбор проб. С результатами мы ознакомимся в ближайшее время. Хорошо, что многие службы контролируют друг друга, и тем не менее правительство края дает свободный доступ независимым экспертам. Это большой плюс к открытости власти", — приводит пресс-служба слова главы "Зелёной альтернативы" Руслана Хвостова.По его словам, Радыгинский и Козельский полигоны находятся далеко не в лучшем состоянии: отсутствует ограждение, отмечено нарушение геомембраны, нет надлежащего ухода. Прокуратура края зафиксировала ряд нарушений, будет проведена проверка.Хвостов также отметил, что в среду специалисты независимой экспертизы возьмут на ТЭЦ-2 <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> пробы воды, чтобы отправить их на исследования.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> для проведения анализов, также постоянные исследования и отборы проб проводятся в местных учреждениях и ведомствах. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Специалисты независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее губернатор Камчатского краяВладимир Солодов заявил о необходимости обследования двух полигонов, которые жители края упоминают в своих сообщения в социальных сетях как вероятные источники загрязнения. Вместе с тем он отмечал, что эти объекты регулярно обследуются управлением Роспотребнадзора и минприроды Камчатского края, последние исследования проводились несколько месяцев назад и не показали никаких превышений предельно допустимых значений. Во вторник на место выехали сотрудники надзорных органов: Следственного комитета, краевой прокуратуры, Росприроднадзора и российской экологической политической партии "Зеленая альтернатива".
"Под контролем соответствующих служб нам позволили увидеть отбор проб. С результатами мы ознакомимся в ближайшее время. Хорошо, что многие службы контролируют друг друга, и тем не менее правительство края дает свободный доступ независимым экспертам. Это большой плюс к открытости власти", — приводит пресс-служба слова главы "Зелёной альтернативы" Руслана Хвостова.
По его словам, Радыгинский и Козельский полигоны находятся далеко не в лучшем состоянии: отсутствует ограждение, отмечено нарушение геомембраны, нет надлежащего ухода. Прокуратура края зафиксировала ряд нарушений, будет проведена проверка.
Хвостов также отметил, что в среду специалисты независимой экспертизы возьмут на ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского пробы воды, чтобы отправить их на исследования.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву и Владивосток для проведения анализов, также постоянные исследования и отборы проб проводятся в местных учреждениях и ведомствах. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
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