https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578338002.html

Ученый высказался о природе найденных в океане на Камчатке пенных пятен

Новые пятна загрязнения в акватории Камчатки, о которых сообщала Greenpeace, образовались за счет стока с берега химических реагентов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:35

2020-10-06T04:35

2020-10-06T04:35

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

александр бастрыкин

москва

владивосток

камчатский край

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Новые пятна загрязнения в акватории Камчатки, о которых сообщала <a href="http://ria.ru/organization_Grinpis/" target="_blank" data-auto="true">Greenpeace</a>, образовались за счет стока с берега химических реагентов, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, доктор биологических наук Владимир Раков.Greenpeace в понедельник сообщила о новых пятнах неизвестного происхождения в нескольких бухтах в 20-50 километрах к югу от Халактырского пляжа. На снимках организации – плотная желтоватая пена, которая распространяется на большую площадь акватории. Greenpeace сообщила, что найдены мертвые животные, вода мутная, а одно из пятен движется в сторону Южно-Камчатского заказника — объекта Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> "Вулканы Камчатки".По его словам, техногенный загрязнитель, скорее всего, мог попасть в море с суши, и эти пятна, вероятно, связаны с ситуацией на Халактырском пляже.Комментируя гибель морских животных, Раков сказал, что причины загрязнения не могли быть естественными."Если бы причины (загрязнения - ред.) были природного характера, тогда бы и гибели животных не было или была бы минимальная – при опреснении воды. Но там не закрытая бухта, а открытые воды, поэтому не должно быть таких последствий. К тому же погибли животные с относительно больших глубин - пять-десять метров, туда обычно пресная вода не доходит. От взвешенных частей тоже не могли погибнуть, потому что взвесь, которая смывается с суши, быстро оседает или частично съедается фильтраторами – моллюсками, губками, планктонными фильтраторами", - отметил собеседник."Это какое-то ядовитое сильнодействующее вещество, так как погибли животные разных систематических групп – и чувствительные к загрязнениям, и нечувствительные. То есть это яд, который действует на всех", - добавил Раков.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html

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москва

владивосток

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, москва, владивосток, камчатский край, происшествия