https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html

"Такого еще не было": что произошло на Камчатке и к чему это приведет

Вот уже несколько дней все обсуждают ситуацию в Камчатском крае. Сеть облетели кадры Халактырского пляжа, заваленного мертвыми морскими животными. Биологи... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T16:10

море

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

тихий океан

следственный комитет россии (ск рф)

москва

петропавловск-камчатский

животные

экология

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Вот уже несколько дней все обсуждают ситуацию в Камчатском крае. Сеть облетели кадры Халактырского пляжа, заваленного мертвыми морскими животными. Биологи говорят об "экологической катастрофе", однако власти так не считают. Что на самом деле произошло, разбиралось РИА Новости."Все мертвы"Изменение цвета воды в океане первыми заметили серферы. Они же обнаружили погибших морских животных на побережье Авачинского залива. Сфотографировали, сняли видео, выложили в интернет. "Случилось страшное: в наш Тихий океан на Камчатке произошла утечка чего-то ядовитого. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше сорока километров", — написала в соцсети Ёла Зикратова.После плавания у нее и других серферов опухли глаза, появилось раздражение на коже. Всего, по ее словам, пострадало больше двадцати человек: "Рвота, температура, судороги, боли в животе. Тяжело дышать, симптомы возникают даже без контакта с водой".Специалисты, выехавшие на место, выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не ходить на пляж. Природоохранная прокуратура уже начала проверку. Пробы песка, воды и образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализ. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК. Власти рассматривают три версии: техногенное загрязнение, природное воздействие (шторм) и сейсмическая активность. По результатам первых экспертиз в устье реки Налычева, впадающей в акваторию у Камчатки, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых. Не обнаружены и химические реагенты. В Минприроды заверили: вероятность техногенной экокатастрофы сомнительна."Никогда не доводилось видеть"Параллельно проверкой занимаются ученые. Специалисты российского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) нашли на побережье Авачинской бухты красные водоросли. "Они обитают на большой глубине — от 15 метров. Шторма им не страшны, на сушу попадают крайне редко и уж точно не в таких количествах. Мне никогда не доводилось видеть подобного", — прокомментировал РИА Новости Сергей Корстелев, доктор биологических наук, координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России.Ученые фонда наткнулись и на раковины прибойного клэма, которые на берегу обычно встречаются в единичных экземплярах. Мидий тоже очень много. Директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников считает: вряд ли это следствие шторма или выбросов нефтепродуктов.Биолог центра спасения морских млекопитающих "Дельфа" Григорий Цидулко добавляет, что на побережье обнаружили погибших брюхоногих моллюсков. "Обычно море выносит уже пустые раковины. Если внутри живое существо, то створки плотно сжаты — так они защищаются и ждут, пока их смоет обратно в воду, — объясняет Цидулко. — И сразу бросается в глаза, как выглядят морские ежи. После шторма все, что от них остается, — небольшой скелет. А сейчас вид у них абсолютно аномальный — почти без игл, словно обожженные". Исходя из того, что на побережье оказались донные виды животных и растений, Алексей Книжников делает вывод: загрязнен не поверхностный слой воды, как при разливе нефтепродуктов, а вся ее толща. "Вероятно, это очень токсичное вещество с высокой растворимостью", — предполагает эксперт."Не выдумки"Григорий Цидулко лично встречался с серферами. Недомогания у них возникли еще в сентябре. Однако они не подозревали, что слабость, першение в горле и "песок" в глазах как-то связаны с водой. Забеспокоились, только увидев погибшую живность на пляже. "Это не выдумки: у людей есть медицинские документы, подтверждающие ожоги слизистой и роговицы глаз, — уточняет ученый. — Говорят, массовых обращений в медучреждения нет. Но в это время года далеко не весь Петропавловск-Камчатский купается. Случившееся — самая настоящая экологическая катастрофа".Морской биолог считает, такое нельзя списать на сейсмическую активность. Тогда пострадало бы еще больше флоры и фауны и повреждения выглядели бы иначе. По его мнению, все дело в локальных выбросах.Его точку зрения разделяет Светлана Артемьева, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. "На Камчатке я проработала 12 лет и не раз наблюдала вулканическую активность. Однако ничем подобным это не сопровождалось. Конечно, тектонические процессы отличаются друг от друга. В любом случае нужны тщательные исследования. Однозначно ответить пока нельзя, — подчеркивает она. — Думаю, это антропогенное (вызванное человеком) воздействие. Какое именно вещество попало в океан — не могу сказать, это выяснят токсикологи. Но нефтепродукты точно ни при чем: на поверхности воды тогда была бы пленка".Специалисты пока не говорят о последствиях — судить о масштабах загрязнений можно только после многочисленных экспертиз. Однако уже сейчас они в один голос твердят: система мониторинга окружающей среды не работает должным образом. Об аномалиях в первую очередь сообщают, как правило, местные жители и активисты. Чтобы подобное не повторялось, предупреждают эксперты, необходимо тесное взаимодействие федеральных и региональных профильных структур для налаживания экологического контроля.

Denis Inkognito Кто то что то скрывает. И очень не хочет огласки. 69

sizif8 Так вот где нашлись трусы Навального - на Камчатке. 69

9

тихий океан

москва

петропавловск-камчатский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-06T08:00 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

море, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, тихий океан, следственный комитет россии (ск рф), москва, петропавловск-камчатский, животные, экология, общество