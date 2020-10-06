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РИА Наука
https://ria.ru/20201006/iphone-12-v-oktyabre-1578531031.html
Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Компания Apple анонсировала внеочередную презентацию новых продуктов. Среди них окажется и iPhone 12. Сообщение о мероприятии появилось на сайте компании. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T22:39
2020-10-06T22:39
риа наука
apple iphone
apple ipad
apple
купертино
технологии
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> анонсировала внеочередную презентацию новых продуктов. Среди них окажется и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. Сообщение о мероприятии <u><a href="https://www.apple.com/apple-events/" target="_blank" rel="nofollow noopener">появилось</a></u> на сайте компании. Презентация пройдет 13 октября, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Хоть Apple и не называет, какие именно гаджеты покажет на ней, но именно эту дату <a href="https://ria.ru/20201002/iphone-12-skoro-1578089696.html" target="_blank">называли</a> инсайдеры после сентябрьского мероприятия, которое разочаровало многих. Тогда были представлены лишь новые часы Apple Watch и планшеты <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.На мероприятии могут показать не только семейство новых iPhone, которое в 2020 году будет расширено до четырех моделей. Среди ожидаемых гаджетов поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.
https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html
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apple iphone, apple ipad, apple, купертино, технологии

Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12

22:39 06.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания Apple анонсировала внеочередную презентацию новых продуктов. Среди них окажется и iPhone 12. Сообщение о мероприятии появилось на сайте компании.
Презентация пройдет 13 октября, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Хоть Apple и не называет, какие именно гаджеты покажет на ней, но именно эту дату называли инсайдеры после сентябрьского мероприятия, которое разочаровало многих. Тогда были представлены лишь новые часы Apple Watch и планшеты iPad.
Покупательница в магазине современной техники - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00РИА Наука
У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года
На мероприятии могут показать не только семейство новых iPhone, которое в 2020 году будет расширено до четырех моделей. Среди ожидаемых гаджетов поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.
 
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РИА НаукаApple iPhoneApple iPadAppleКупертиноТехнологии
 
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