https://ria.ru/20201006/iphone-12-v-oktyabre-1578531031.html

Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12

Компания Apple анонсировала внеочередную презентацию новых продуктов. Среди них окажется и iPhone 12. Сообщение о мероприятии появилось на сайте компании. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T22:39

2020-10-06T22:39

2020-10-06T22:39

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> анонсировала внеочередную презентацию новых продуктов. Среди них окажется и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. Сообщение о мероприятии <u><a href="https://www.apple.com/apple-events/" target="_blank" rel="nofollow noopener">появилось</a></u> на сайте компании. Презентация пройдет 13 октября, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Хоть Apple и не называет, какие именно гаджеты покажет на ней, но именно эту дату <a href="https://ria.ru/20201002/iphone-12-skoro-1578089696.html" target="_blank">называли</a> инсайдеры после сентябрьского мероприятия, которое разочаровало многих. Тогда были представлены лишь новые часы Apple Watch и планшеты <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.На мероприятии могут показать не только семейство новых iPhone, которое в 2020 году будет расширено до четырех моделей. Среди ожидаемых гаджетов поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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