https://ria.ru/20201002/iphone-12-skoro-1578089696.html
Китайцы раскрыли дату презентации iPhone 12
Онлайн-ритейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые iPhone в пятницу, 16 октября. Официальное сообщение появилось в китайской социальной... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:27
2020-10-02T10:27
2020-10-02T16:07
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Онлайн-ритейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые iPhone в пятницу, 16 октября. Официальное сообщение появилось в китайской социальной сети Weibo.Старт сбора предварительных заказов в третью пятницу октября указывает на то, что инсайдеры, предсказывающие премьеру iPhone нового поколения 13 октября, оказались правы. Так, авторитетный сетевой информатор Джон Проссер <a href="https://twitter.com/jon_prosser/status/1310753035606462464" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявлял</a>, что новое мероприятие Apple запланировано на эту дату, а предзаказ откроется в пятницу, 16 октября.Китайский ритейлер не ограничился лишь одним заявлением. Представитель Tmall опубликовал фотографии флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max в красном и синем цветах. На изображении хорошо виден многокамерный модуль, выполненный в том же стиле, что и у iPhone 11. Дизайн корпуса смартфона напоминает iPhone 4 и 5.
https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
weibo, apple iphone, apple, технологии