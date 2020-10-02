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https://ria.ru/20201002/iphone-12-skoro-1578089696.html
Китайцы раскрыли дату презентации iPhone 12
Онлайн-ритейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые iPhone в пятницу, 16 октября. Официальное сообщение появилось в китайской социальной... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:27
2020-10-02T16:07
риа наука
weibo
apple iphone
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Онлайн-ритейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые iPhone в пятницу, 16 октября. Официальное сообщение появилось в китайской социальной сети Weibo.Старт сбора предварительных заказов в третью пятницу октября указывает на то, что инсайдеры, предсказывающие премьеру iPhone нового поколения 13 октября, оказались правы. Так, авторитетный сетевой информатор Джон Проссер <a href="https://twitter.com/jon_prosser/status/1310753035606462464" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявлял</a>, что новое мероприятие Apple запланировано на эту дату, а предзаказ откроется в пятницу, 16 октября.Китайский ритейлер не ограничился лишь одним заявлением. Представитель Tmall опубликовал фотографии флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max в красном и синем цветах. На изображении хорошо виден многокамерный модуль, выполненный в том же стиле, что и у iPhone 11. Дизайн корпуса смартфона напоминает iPhone 4 и 5.
https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html
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weibo, apple iphone, apple, технологии

Китайцы раскрыли дату презентации iPhone 12

10:27 02.10.2020 (обновлено: 16:07 02.10.2020)
 
© TmalliPhone 12
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Tmall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Онлайн-ритейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые iPhone в пятницу, 16 октября. Официальное сообщение появилось в китайской социальной сети Weibo.
Старт сбора предварительных заказов в третью пятницу октября указывает на то, что инсайдеры, предсказывающие премьеру iPhone нового поколения 13 октября, оказались правы. Так, авторитетный сетевой информатор Джон Проссер заявлял, что новое мероприятие Apple запланировано на эту дату, а предзаказ откроется в пятницу, 16 октября.
Покупательница в магазине современной техники - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00РИА Наука
У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года
Китайский ритейлер не ограничился лишь одним заявлением. Представитель Tmall опубликовал фотографии флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max в красном и синем цветах. На изображении хорошо виден многокамерный модуль, выполненный в том же стиле, что и у iPhone 11. Дизайн корпуса смартфона напоминает iPhone 4 и 5.
 
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