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https://ria.ru/20201006/igra-prestolov-1578371585.html
СМИ узнали, кто исполнит главную роль в приквеле "Игры престолов"
СМИ узнали, что британский актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в сериале HBO "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов",... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:54
2020-10-06T12:55
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новости культуры
hbo
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что британский актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в сериале HBO "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", <a href="https://deadline.com/2020/10/house-of-the-dragon-paddy-considine-cast-star-hbo-game-of-thrones-prequel-series-1234591696/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, Консидайн, известный по участию в "Острых козырьках", "Чужаке" и "Третьем дне", сыграет короля Визериса Таргариена в первом сезоне, состоящем из десяти эпизодов. Он же пока первый актер, которого утвердили на роль в проекте. Ожидается, что его персонаж будет добрым и порядочным правителем, который хочет продолжить наследие своего деда Джейхейриса Первого. Однако хорошие люди не всегда становятся великими королями. Ранее <a href="https://ria.ru/20200116/1563484094.html" target="_blank">стало известно</a>, что действие в сериале, основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, рассказанных в саге "Песнь Льда и Огня" (на ее основе сняли "Игру престолов").Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", включая <strong>"</strong>Битву бастардов" (6 сезон) и "Колокола" (8 сезон). Они считаются одними из самых зрелищных в шоу.Официальную дату релиза пока не раскрывают. Однако ранее СМИ <a href="https://ria.ru/20200721/1574635785.html" target="_blank">писали</a>, что премьера "Дома дракона" состоится не раньше 2022 года.
https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html
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кино и сериалы, новости культуры, hbo

СМИ узнали, кто исполнит главную роль в приквеле "Игры престолов"

12:54 06.10.2020 (обновлено: 12:55 06.10.2020)
 
© AFP 2020 / Chris Delmas Пэдди Консидайн
 Пэдди Консидайн - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AFP 2020 / Chris Delmas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в сериале HBO "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает Deadline.
По информации издания, Консидайн, известный по участию в "Острых козырьках", "Чужаке" и "Третьем дне", сыграет короля Визериса Таргариена в первом сезоне, состоящем из десяти эпизодов. Он же пока первый актер, которого утвердили на роль в проекте.
Ожидается, что его персонаж будет добрым и порядочным правителем, который хочет продолжить наследие своего деда Джейхейриса Первого. Однако хорошие люди не всегда становятся великими королями.
Ранее стало известно, что действие в сериале, основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, рассказанных в саге "Песнь Льда и Огня" (на ее основе сняли "Игру престолов").
Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", включая "Битву бастардов" (6 сезон) и "Колокола" (8 сезон). Они считаются одними из самых зрелищных в шоу.
Официальную дату релиза пока не раскрывают. Однако ранее СМИ писали, что премьера "Дома дракона" состоится не раньше 2022 года.
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