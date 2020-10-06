https://ria.ru/20201006/igra-prestolov-1578371585.html

СМИ узнали, кто исполнит главную роль в приквеле "Игры престолов"

СМИ узнали, что британский актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в сериале HBO "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов",... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:54

2020-10-06T12:54

2020-10-06T12:55

культура

кино и сериалы

новости культуры

hbo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578372494_0:79:3192:1874_1400x0_80_0_0_afde71fc5166b22355f178d18eb2815d.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что британский актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в сериале HBO "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", <a href="https://deadline.com/2020/10/house-of-the-dragon-paddy-considine-cast-star-hbo-game-of-thrones-prequel-series-1234591696/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, Консидайн, известный по участию в "Острых козырьках", "Чужаке" и "Третьем дне", сыграет короля Визериса Таргариена в первом сезоне, состоящем из десяти эпизодов. Он же пока первый актер, которого утвердили на роль в проекте. Ожидается, что его персонаж будет добрым и порядочным правителем, который хочет продолжить наследие своего деда Джейхейриса Первого. Однако хорошие люди не всегда становятся великими королями. Ранее <a href="https://ria.ru/20200116/1563484094.html" target="_blank">стало известно</a>, что действие в сериале, основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, рассказанных в саге "Песнь Льда и Огня" (на ее основе сняли "Игру престолов").Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", включая <strong>"</strong>Битву бастардов" (6 сезон) и "Колокола" (8 сезон). Они считаются одними из самых зрелищных в шоу.Официальную дату релиза пока не раскрывают. Однако ранее СМИ <a href="https://ria.ru/20200721/1574635785.html" target="_blank">писали</a>, что премьера "Дома дракона" состоится не раньше 2022 года.

https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo