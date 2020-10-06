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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/granitsy-1578360391.html
Объединение пассажиров предложило подумать над закрытием границ России
Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:53
2020-10-06T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ, заявил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.Также он отметил, что по его информации, пик второй волны заболевания будет пройден не ранее чем через полтора-два месяца, поэтому число заболевающих сейчас будет только расти.Ранее первый замглавы социального комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что закрытие границ России или ограничение авиасообщения не планируется.Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/mintrans-1578246402.html
Надо не думать а закрывать!!!! Надоели эти полоумные любители Турции.
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Молодцы!!! Сами догадались, что не надо весь мир заражать!!!! Стран уже куча где нет вируса!!! Ну и авиаотрасль поглубже прикопать в стране!! Молодцы!!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

Объединение пассажиров предложило подумать над закрытием границ России

09:53 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ, заявил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
"Общероссийское объединение пассажиров считает, что в текущей ситуации, когда растет число заболевших коронавирусом, следует рассмотреть возможность планового закрытия международных границ. Главное, чтобы это не было принято одним днем: следует ввести сначала планомерное сокращение числа рейсов, а только потом постепенно закрывать границы, чтобы максимальное количество российских туристов, которые находятся сейчас на отдыхе, в том числе и в Турции, могли быть уведомлены об этом заранее и успели вернуться обратно, пройдя все необходимые процедуры по сдаче ПЦР-теста и уведомлении об этом Роспотребнадзора", - сказал Зотов.
Также он отметил, что по его информации, пик второй волны заболевания будет пройден не ранее чем через полтора-два месяца, поэтому число заболевающих сейчас будет только расти.
"Наша страна должна принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. Всероссийское объединение пассажиров поддерживает данную меру", - добавил он.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:26
В Минтрансе оценили данные по прекращению полетов и закрытию границ
Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что закрытие границ России или ограничение авиасообщения не планируется.
Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
 
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