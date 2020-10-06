https://ria.ru/20201006/granitsy-1578360391.html

Объединение пассажиров предложило подумать над закрытием границ России

Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:53

2020-10-06T09:53

2020-10-06T09:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ, заявил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.Также он отметил, что по его информации, пик второй волны заболевания будет пройден не ранее чем через полтора-два месяца, поэтому число заболевающих сейчас будет только расти.Ранее первый замглавы социального комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что закрытие границ России или ограничение авиасообщения не планируется.Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/mintrans-1578246402.html

Арсений Новиков Надо не думать а закрывать!!!! Надоели эти полоумные любители Турции. 16

Максим Буланов Молодцы!!! Сами догадались, что не надо весь мир заражать!!!! Стран уже куча где нет вируса!!! Ну и авиаотрасль поглубже прикопать в стране!! Молодцы!!!! 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, валерий рязанский, совет федерации рф, общество