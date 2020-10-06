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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/granitsy-1578342548.html
В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Киргизией
Охрана границы Казахстана с Киргизией, где накануне произошли столкновения демонстрантов с силовиками, ведется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:06
2020-10-06T07:13
алма-ата
протесты в бишкеке
комитет национальной безопасности (кнб)
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
казахстан
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<strong>АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Охрана границы <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> с <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизией</a>, где накануне произошли столкновения демонстрантов с силовиками, ведется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Komitet_nacionalnojj_bezopasnosti_KNB/" target="_blank" data-auto="true">Комитета национальной безопасности (КНБ)</a> республики, в состав которого входит пограничная служба.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Бишкек находится в непосредственной близости от границы с Казахстаном."Работаем в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле бывшего президента Алмазбека Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора и отменил итоги выборов в парламент.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340557.html
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алма-ата
бишкек
киргизия
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алма-ата, комитет национальной безопасности (кнб), сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, казахстан, в мире

В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Киргизией

07:06 06.10.2020 (обновлено: 07:13 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГраница между Киргизией и Казахстаном
Граница между Киргизией и Казахстаном - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Граница между Киргизией и Казахстаном. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Охрана границы Казахстана с Киргизией, где накануне произошли столкновения демонстрантов с силовиками, ведется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, в состав которого входит пограничная служба.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Бишкек находится в непосредственной близости от границы с Казахстаном.
"Работаем в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле бывшего президента Алмазбека Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора и отменил итоги выборов в парламент.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
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Протесты в БишкекеАлма-АтаКомитет национальной безопасности (КНБ)Сооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияКазахстанВ мире
 
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