https://ria.ru/20201006/gosduma-1578483185.html

Миронов предложил ужесточить требования к партиям при выборах в Госдуму

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил давать партиям право избираться в Госдуму без сбора подписей при условии, что они проведут своих депутатов... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:44

2020-10-06T17:44

2020-10-06T17:44

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1400x0_80_0_0_0f5fe39f56c90eb122fb3e4f140b07a9.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил давать партиям право избираться в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> без сбора подписей при условии, что они проведут своих депутатов в законодательные собрания хотя бы пяти регионов."Обратил внимание на то, что необходимо все-таки как-то более разумно ставить барьер для партий при выборах в Госдуму, а именно – не просто, если одного депутата провели в одном субъекте, и уже (партия) имеет право без сбора подписей избираться в Госдуму, а чтобы хотя бы в пяти субъектах РФ", - сказал Миронов РИА Новости по итогам встречи с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.

https://ria.ru/20201006/vozrast-1578470313.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, политика