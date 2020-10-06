https://ria.ru/20201006/gosduma-1578483185.html
Миронов предложил ужесточить требования к партиям при выборах в Госдуму
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил давать партиям право избираться в Госдуму без сбора подписей при условии, что они проведут своих депутатов... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:44
2020-10-06T17:44
2020-10-06T17:44
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил давать партиям право избираться в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> без сбора подписей при условии, что они проведут своих депутатов в законодательные собрания хотя бы пяти регионов."Обратил внимание на то, что необходимо все-таки как-то более разумно ставить барьер для партий при выборах в Госдуму, а именно – не просто, если одного депутата провели в одном субъекте, и уже (партия) имеет право без сбора подписей избираться в Госдуму, а чтобы хотя бы в пяти субъектах РФ", - сказал Миронов РИА Новости по итогам встречи с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.
https://ria.ru/20201006/vozrast-1578470313.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, политика