Асад рассказал о странах-соучастницах Эрдогана в поддержке терроризма
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости. "Богатые страны" являются соучастницами турецкого лидера Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, Турция стала инструментом их политики, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
"Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран - великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", - сказал Асад.
По его словам, Дамаск не может рассчитывать на международное сообщество и международное право в вопросе сирийского урегулирования.
"Поэтому – нет, мы совсем не можем рассчитывать на международное сообщество. Можно было бы рассчитывать на международное право, но его не существует: нет институтов, которые обеспечивали бы применение этого права на практике. Так что нам в Сирии приходится полагаться на себя и помощь друзей", - отметил сирийский президент.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России