https://ria.ru/20201006/erdogan-1578362131.html

Асад рассказал о странах-соучастницах Эрдогана в поддержке терроризма

"Богатые страны" являются соучастницами турецкого лидера Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, Турция стала инструментом их политики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:04

2020-10-06T10:04

2020-10-06T10:04

башар асад

ирак

сирия

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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<strong>ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости.</strong> "Богатые страны" являются соучастницами турецкого лидера Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> стала инструментом их политики, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран - великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", - сказал Асад.По его словам, Дамаск не может рассчитывать на международное сообщество и международное право в вопросе сирийского урегулирования."Поэтому – нет, мы совсем не можем рассчитывать на международное сообщество. Можно было бы рассчитывать на международное право, но его не существует: нет институтов, которые обеспечивали бы применение этого права на практике. Так что нам в Сирии приходится полагаться на себя и помощь друзей", - отметил сирийский президент.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578361085.html

https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html

Eugene Krabs Чего это Асад голос подал? Вовка что ли позвонил и попросил выступить с критикой в сторону Турции (самому неохота, видимо). 28

Юрий Ф В данном случае Асад прав. Но кроме явной Турции есть кое-кто в тени пока... Хитрые аятоллы не светятся напрямую, Иран опасается санкций, но по-прежнему оттуда идет поддержка террористов. И не удивлюсь, что из Ирана идут боевики в Азербайджан... 16

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ирак

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире