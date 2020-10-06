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https://ria.ru/20201006/erdogan-1578362131.html
Асад рассказал о странах-соучастницах Эрдогана в поддержке терроризма
"Богатые страны" являются соучастницами турецкого лидера Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, Турция стала инструментом их политики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:04
2020-10-06T10:04
башар асад
ирак
сирия
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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<strong>ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости.</strong> "Богатые страны" являются соучастницами турецкого лидера Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> стала инструментом их политики, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран - великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", - сказал Асад.По его словам, Дамаск не может рассчитывать на международное сообщество и международное право в вопросе сирийского урегулирования."Поэтому – нет, мы совсем не можем рассчитывать на международное сообщество. Можно было бы рассчитывать на международное право, но его не существует: нет институтов, которые обеспечивали бы применение этого права на практике. Так что нам в Сирии приходится полагаться на себя и помощь друзей", - отметил сирийский президент.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578361085.html
https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html
Чего это Асад голос подал? Вовка что ли позвонил и попросил выступить с критикой в сторону Турции (самому неохота, видимо).
28
В данном случае Асад прав. Но кроме явной Турции есть кое-кто в тени пока... Хитрые аятоллы не светятся напрямую, Иран опасается санкций, но по-прежнему оттуда идет поддержка террористов. И не удивлюсь, что из Ирана идут боевики в Азербайджан...
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ирак
сирия
сша
РИА Новости
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башар асад, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Асад рассказал о странах-соучастницах Эрдогана в поддержке терроризма

10:04 06.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости. "Богатые страны" являются соучастницами турецкого лидера Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, Турция стала инструментом их политики, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
"Термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран - великие державы и богатые страны. Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", - сказал Асад.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:52Война в Сирии
Асад обвинил Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии
По его словам, Дамаск не может рассчитывать на международное сообщество и международное право в вопросе сирийского урегулирования.
"Поэтому – нет, мы совсем не можем рассчитывать на международное сообщество. Можно было бы рассчитывать на международное право, но его не существует: нет институтов, которые обеспечивали бы применение этого права на практике. Так что нам в Сирии приходится полагаться на себя и помощь друзей", - отметил сирийский президент.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:57
Асад рассказал, зачем Эрдоган начинает войны
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Башар АсадИракСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
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