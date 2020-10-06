https://ria.ru/20201006/erdogan-1578361085.html

Асад рассказал, зачем Эрдоган начинает войны

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:57

2020-10-06T09:57

2020-10-06T09:57

башар асад

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками ИГ*."Он (Эрдоган - ред.) начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ* в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Все знают, что ИГ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно", - сказал Асад.Ряд стран ранее подозревали Турцию в том, что погранпереходы на границе с Сирией, которые, согласно международным решениям, были установлены для доставки гуманитарной помощи, используются в преступных целях, в частности, для нелегальных поставок Турцией оружия и боеприпасов на сирийскую территорию, находившуюся под контролем группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Кроме того <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкару</a> подозревали в снабжении ИГ* компонентами для изготовления взрывных устройств и обвиняли в торговле нефтью с террористами "Исламского государства"*.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578356443.html

https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире