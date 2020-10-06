Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578361085.html
Асад рассказал, зачем Эрдоган начинает войны
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:57
2020-10-06T09:57
башар асад
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148189/03/1481890366_0:0:2731:1537_1400x0_80_0_0_7915cf0a0eb2da11fb7dee62841e8910.jpg
<strong>ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками ИГ*."Он (Эрдоган - ред.) начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ* в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Все знают, что ИГ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно", - сказал Асад.Ряд стран ранее подозревали Турцию в том, что погранпереходы на границе с Сирией, которые, согласно международным решениям, были установлены для доставки гуманитарной помощи, используются в преступных целях, в частности, для нелегальных поставок Турцией оружия и боеприпасов на сирийскую территорию, находившуюся под контролем группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Кроме того <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкару</a> подозревали в снабжении ИГ* компонентами для изготовления взрывных устройств и обвиняли в торговле нефтью с террористами "Исламского государства"*.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578356443.html
https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148189/03/1481890366_35:0:2544:1882_1400x0_80_0_0_8652a582fd3e7afdfe97e359430cb629.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башар асад, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Асад рассказал, зачем Эрдоган начинает войны

09:57 06.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками ИГ*.
"Он (Эрдоган - ред.) начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ* в Сирии. Все знают, что ИГ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно", - сказал Асад.
Асад о роли и мотивах Турции в карабахском конфликте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:34Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе
Ряд стран ранее подозревали Турцию в том, что погранпереходы на границе с Сирией, которые, согласно международным решениям, были установлены для доставки гуманитарной помощи, используются в преступных целях, в частности, для нелегальных поставок Турцией оружия и боеприпасов на сирийскую территорию, находившуюся под контролем группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Кроме того Анкару подозревали в снабжении ИГ* компонентами для изготовления взрывных устройств и обвиняли в торговле нефтью с террористами "Исламского государства"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 15:26Война в Сирии
Эрдоган пригрозил провести новую военную операцию на севере Сирии
 
Обсудить0
Башар АсадТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
Лента новостейМолния