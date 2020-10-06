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https://ria.ru/20201006/dtp-1578370023.html
СМИ сообщили подробности смертельного ДТП с участием звезды "Холостяка"
Пешеход, которого сбила звезда "Холостяка" Виктория Короткова, после удара попал под колеса другого автомобиля, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:39
2020-10-06T13:10
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Пешеход, которого сбила звезда "Холостяка" Виктория Короткова, после удара попал под колеса другого автомобиля, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на вторник на Кутузовском проспекте в Москве. Мужчина, чью личность пока не удалось установить, переходил дорогу в неположенном месте и <a href="https://ria.ru/20201006/dtp-1578335093.html" target="_blank">попал под Mercedes Gelandewagen</a> с Коротковой за рулем. После этого пешехода откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK, которым управлял житель Подмосковья. От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу. По предварительным данным, она была трезва. Подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.
https://ria.ru/20201006/dtp-1578339734.html
Заезда////господи почему звезда,???какая она звезда ? возомнила себе,,,
44
на чьем небосклоне эти "звезды"? они вообще безразличны большинству, зачем об этом писать? просто "имярек" совершил дтп, наказан - все, что народ интересует
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москва
РИА Новости
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60
москва, происшествия

СМИ сообщили подробности смертельного ДТП с участием звезды "Холостяка"

10:39 06.10.2020 (обновлено: 13:10 06.10.2020)
 
© Фото : @korotkova_viktoriya/InstagramВиктория Короткова
Виктория Короткова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : @korotkova_viktoriya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пешеход, которого сбила звезда "Холостяка" Виктория Короткова, после удара попал под колеса другого автомобиля, сообщает РЕН ТВ.
ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на вторник на Кутузовском проспекте в Москве.
Кадры с места смертельной аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 05:52
"Это ужас!" Опубликовано видео с места смертельного ДТП в центре Москвы
Мужчина, чью личность пока не удалось установить, переходил дорогу в неположенном месте и попал под Mercedes Gelandewagen с Коротковой за рулем. После этого пешехода откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK, которым управлял житель Подмосковья.
От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу.
По предварительным данным, она была трезва. Подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.
 
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МоскваПроисшествия
 
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