https://ria.ru/20201006/dtp-1578370023.html

СМИ сообщили подробности смертельного ДТП с участием звезды "Холостяка"

Пешеход, которого сбила звезда "Холостяка" Виктория Короткова, после удара попал под колеса другого автомобиля, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:39

2020-10-06T10:39

2020-10-06T13:10

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Пешеход, которого сбила звезда "Холостяка" Виктория Короткова, после удара попал под колеса другого автомобиля, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на вторник на Кутузовском проспекте в Москве. Мужчина, чью личность пока не удалось установить, переходил дорогу в неположенном месте и <a href="https://ria.ru/20201006/dtp-1578335093.html" target="_blank">попал под Mercedes Gelandewagen</a> с Коротковой за рулем. После этого пешехода откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK, которым управлял житель Подмосковья. От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу. По предварительным данным, она была трезва. Подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.

https://ria.ru/20201006/dtp-1578339734.html

Jelena Oksak Verenitch Заезда////господи почему звезда,???какая она звезда ? возомнила себе,,, 44

Валерий Носуля на чьем небосклоне эти "звезды"? они вообще безразличны большинству, зачем об этом писать? просто "имярек" совершил дтп, наказан - все, что народ интересует 28

12

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия