Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/dtp-1578335093.html
Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы, сообщает СМИ
Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в Москве, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T02:37
2020-10-06T02:37
управление гибдд по г. москве
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578335072_0:9:684:394_1400x0_80_0_0_b76e8d4f97684726a4810593cfcfa667.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Телеканал опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии. СМИ утверждает, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.Как <a href="https://twitter.com/gibdd77/status/1313213328345444353" target="_blank" rel="nofollow noopener">уточнили</a> в столичной <a href="https://ria.ru/organization_Upravlenie_GIBDD_po_g_Moskve/" target="_blank">Госавтоинспекции</a>, ДТП произошло поздно вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.
https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html
Что-то у нас "звёзд" развелось немерено, прямо какая-то звёздная страна, а не Россия. Стоит кому-нибудь мелькнуть на экране, и всё, сразу "звезда". Плюнуть некуда, обязательно в "звезду" попадёшь.
135
Смотреть надо больше эту всю фигню, где они играют - отсюда и "звездность", известность по крайней мере. Выеденного яйца не стоят эти фильмы и шоу.
68
32
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578335072_74:0:611:403_1400x0_80_0_0_62dc2ff82a69d2c0ff518f78a403a2cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
управление гибдд по г. москве, россия, москва, происшествия

Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы, сообщает СМИ

02:37 06.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Телеканал опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии. СМИ утверждает, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло поздно вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 15:33
В Рязанской области двое детей погибли в ДТП
 
Обсудить32
Управление ГИБДД по г. МосквеРоссияМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
Лента новостейМолния