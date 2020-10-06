https://ria.ru/20201006/dtp-1578335093.html
Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы, сообщает СМИ
Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в Москве, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T02:37
2020-10-06T02:37
2020-10-06T02:37
управление гибдд по г. москве
россия
москва
происшествия
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Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Телеканал опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии. СМИ утверждает, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.Как <a href="https://twitter.com/gibdd77/status/1313213328345444353" target="_blank" rel="nofollow noopener">уточнили</a> в столичной <a href="https://ria.ru/organization_Upravlenie_GIBDD_po_g_Moskve/" target="_blank">Госавтоинспекции</a>, ДТП произошло поздно вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.
https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html
АНДРЕЙ КОННИН
Что-то у нас "звёзд" развелось немерено, прямо какая-то звёздная страна, а не Россия. Стоит кому-нибудь мелькнуть на экране, и всё, сразу "звезда". Плюнуть некуда, обязательно в "звезду" попадёшь.
135
never ever
Смотреть надо больше эту всю фигню, где они играют - отсюда и "звездность", известность по крайней мере. Выеденного яйца не стоят эти фильмы и шоу.
68
32
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
управление гибдд по г. москве, россия, москва, происшествия