https://ria.ru/20201006/dtp-1578335093.html

Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы, сообщает СМИ

Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в Москве, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T02:37

2020-10-06T02:37

2020-10-06T02:37

управление гибдд по г. москве

россия

москва

происшествия

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Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе "Мерседес-Гелендваген" сбила насмерть человека в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Телеканал опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии. СМИ утверждает, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.Как <a href="https://twitter.com/gibdd77/status/1313213328345444353" target="_blank" rel="nofollow noopener">уточнили</a> в столичной <a href="https://ria.ru/organization_Upravlenie_GIBDD_po_g_Moskve/" target="_blank">Госавтоинспекции</a>, ДТП произошло поздно вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Водитель сбила человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.

https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html

АНДРЕЙ КОННИН Что-то у нас "звёзд" развелось немерено, прямо какая-то звёздная страна, а не Россия. Стоит кому-нибудь мелькнуть на экране, и всё, сразу "звезда". Плюнуть некуда, обязательно в "звезду" попадёшь. 135

never ever Смотреть надо больше эту всю фигню, где они играют - отсюда и "звездность", известность по крайней мере. Выеденного яйца не стоят эти фильмы и шоу. 68

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

управление гибдд по г. москве, россия, москва, происшествия