https://ria.ru/20201006/dtp-1578339734.html

"Это ужас!" опубликовано видео с места смертельного ДТП в центре Москвы

Пятый канал поделился кадрами смертельной аварии, произошедшей накануне вечером на Кутузовском проспекте в центре Москвы. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:52

2020-10-06T05:52

2020-10-06T06:26

россия

управление гибдд по г. москве

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a> поделился кадрами смертельной аварии, произошедшей накануне вечером на Кутузовском проспекте в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.На опубликованном видео запечатлено место ДТП, где работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции.О последствиях случившегося рассказала девушка, видевшая момент аварии своими глазами.Как ранее <a href="https://ria.ru/20201006/dtp-1578335093.html" target="_blank">сообщал</a> телеканал РЕН ТВ, за рулем джипа "Мерседес-Гелендваген" якобы находилась участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова. В столичной <a href="https://ria.ru/organization_Upravlenie_GIBDD_po_g_Moskve/" target="_blank">Госавтоинспекции</a> уточнили, что водитель сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается.

https://ria.ru/20201004/arbat-1578180179.html

Booz ...и самый "прикол" в том, что обычно это происходит буквально в десятках метров от подземных\надземных переходов. Сам по Кутузовскому водил автобусы 10 лет, и на таких камикадзе насмотрелся. А звезда она или нет - в ДАННОМ случае не имеет значения. Это не ефремов, когда бухой и на встречку. 24

Константин Фёдоров Эти патриоты сядут в немецкие машины , и летят сломя голову . И такое впечатление , что все москвичи охотники или рыбаки , все на здоровенных джипах , что это понты ? А может правда все рыбаки и охотники ? 18

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, управление гибдд по г. москве, москва, происшествия