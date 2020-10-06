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В Москве после драки с поножовщиной задержали троих бездомных
Трое бездомных уроженцев Таджикистана задержаны в Москве после драки с поножовщиной, у них изъяли травматический пистолет и нож, рассказал РИА Новости источник... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:24
2020-10-06T13:27
владимир гиляровский
москва
таджикистан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Трое бездомных уроженцев <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после драки с поножовщиной, у них изъяли травматический пистолет и нож, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, вечером 4 октября в полицию поступил звонок с информацией об огнестрельном ранении в районе улицы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Giljarovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Гиляровского</a>. Прибывшие на место правоохранители установили, что в это время в названном месте произошла массовая драка между уроженцами стран ближнего зарубежья, в которой пострадали двое мужчин, они были госпитализированы.
москва
таджикистан
РИА Новости
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владимир гиляровский, москва, таджикистан, происшествия

В Москве после драки с поножовщиной задержали троих бездомных

13:24 06.10.2020 (обновлено: 13:27 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Трое бездомных уроженцев Таджикистана задержаны в Москве после драки с поножовщиной, у них изъяли травматический пистолет и нож, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, вечером 4 октября в полицию поступил звонок с информацией об огнестрельном ранении в районе улицы Гиляровского. Прибывшие на место правоохранители установили, что в это время в названном месте произошла массовая драка между уроженцами стран ближнего зарубежья, в которой пострадали двое мужчин, они были госпитализированы.
"Утром 5 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны три уроженца Таджикистана без определенного места жительства в Москве. Передвигались на такси, в котором правоохранители нашли травматический пистолет "ОСА" и нож. Все трое задержаны", - сказал собеседник агентства.
 
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Владимир ГиляровскийМоскваТаджикистанПроисшествия
 
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