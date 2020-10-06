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Жириновский рассказал, как заставить депутатов работать
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока, чтобы избавлять их от "нерадивых депутатов". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:56
2020-10-06T20:45
лдпр
госдума рф
владимир путин
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил позволить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока, чтобы избавлять их от "нерадивых депутатов".Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник провел встречу с лидерами думских фракций."Нам же трудно узнать людей. Они же приезжают в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> - улыбаются. А потом оказываются предателями, бездельниками, коррупционерами. Если будет право ротации, то есть замены, на 2,5 года. Пятилетний цикл, но первый состав на 2,5 года, а потом мы решим, кого оставить, кого заменить. Сразу будут хорошо работать все. Никто спать не будет", - сказал Жириновский на встрече с Путиным.
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лдпр, госдума рф, владимир путин, владимир жириновский, политика

Жириновский рассказал, как заставить депутатов работать

18:56 06.10.2020 (обновлено: 20:45 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока, чтобы избавлять их от "нерадивых депутатов".
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с лидерами думских фракций.
"Нам же трудно узнать людей. Они же приезжают в Москву - улыбаются. А потом оказываются предателями, бездельниками, коррупционерами. Если будет право ротации, то есть замены, на 2,5 года. Пятилетний цикл, но первый состав на 2,5 года, а потом мы решим, кого оставить, кого заменить. Сразу будут хорошо работать все. Никто спать не будет", - сказал Жириновский на встрече с Путиным.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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