https://ria.ru/20201006/deputaty-1578504044.html

Жириновский рассказал, как заставить депутатов работать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока, чтобы избавлять их от "нерадивых депутатов". РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:56

2020-10-06T18:56

2020-10-06T20:45

лдпр

госдума рф

владимир путин

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил позволить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока, чтобы избавлять их от "нерадивых депутатов".Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник провел встречу с лидерами думских фракций."Нам же трудно узнать людей. Они же приезжают в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> - улыбаются. А потом оказываются предателями, бездельниками, коррупционерами. Если будет право ротации, то есть замены, на 2,5 года. Пятилетний цикл, но первый состав на 2,5 года, а потом мы решим, кого оставить, кого заменить. Сразу будут хорошо работать все. Никто спать не будет", - сказал Жириновский на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20200922/zhirinovskiy-1577592003.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, владимир путин, владимир жириновский, политика