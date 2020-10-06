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https://ria.ru/20201006/defitsit-nvidia-1578376862.html
В Nvidia рассказали, когда исчезнет дефицит на видеокарты RTX 3080 и 3090
Производитель графических процессоров Nvidia связывает исчезновение из продажи новых видеокарт 30-й серии с огромным спросом. Заявление главы компании Дженсена... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:11
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риа наука
компьютерные технологии
nvidia corporation
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Производитель графических процессоров Nvidia связывает исчезновение из продажи новых видеокарт 30-й серии с огромным спросом. Заявление главы компании Дженсена Хуанга приводит <u><a href="https://www.tomshardware.com/news/nvidia-ceo-geforce-rtx-3080-and-3090-shortages-to-last-until-2021" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tom's Hardware</a></u>.Новые карточки Nvidia RTX 3080 и 3090 буквально сметаются с прилавков и в компании считают, что превышения спроса над предложением продолжится до конца 2020 года."В течение этого года спрос превысит все наше предложение. Мы также идем на двойной удар. Двойной удар — это сезон отпусков. Даже до сезона отпусков у нас все было невероятно хорошо. У 3080 и 3090 есть проблема спроса, а не предложения. Проблема спроса в том, что он намного больше, чем мы ожидали", — заметил Дженсен Хуанг.Дефицит видеокарт, которые невозможно купить по рекомендуемым ценам, в Nvidia не считают проблемой, предпочитая называть это "феноменом". Компанию <a href="https://ria.ru/20200918/nvidia-izvinilas-1577427789.html" target="_blank">критиковали</a> за то, что первые партии графических процессоров были небольшими, а организация продаж оставляла желать лучшего. Возможно, недостаток мощных RTX 3080 и 3090 геймеры будут ощущать и в 2021 году.
https://ria.ru/20200902/videokarta-1576635868.html
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компьютерные технологии, nvidia corporation, гаджеты, технологии

В Nvidia рассказали, когда исчезнет дефицит на видеокарты RTX 3080 и 3090

11:11 06.10.2020
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Производитель графических процессоров Nvidia связывает исчезновение из продажи новых видеокарт 30-й серии с огромным спросом. Заявление главы компании Дженсена Хуанга приводит Tom's Hardware.
Новые карточки Nvidia RTX 3080 и 3090 буквально сметаются с прилавков и в компании считают, что превышения спроса над предложением продолжится до конца 2020 года.
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"В течение этого года спрос превысит все наше предложение. Мы также идем на двойной удар. Двойной удар — это сезон отпусков. Даже до сезона отпусков у нас все было невероятно хорошо. У 3080 и 3090 есть проблема спроса, а не предложения. Проблема спроса в том, что он намного больше, чем мы ожидали", — заметил Дженсен Хуанг.
Дефицит видеокарт, которые невозможно купить по рекомендуемым ценам, в Nvidia не считают проблемой, предпочитая называть это "феноменом". Компанию критиковали за то, что первые партии графических процессоров были небольшими, а организация продаж оставляла желать лучшего. Возможно, недостаток мощных RTX 3080 и 3090 геймеры будут ощущать и в 2021 году.
 
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