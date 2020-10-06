https://ria.ru/20201006/byudzhet-1578428224.html
Путин попросил детально проработать параметры трехлетнего бюджета
Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму вместе с сенаторами, правительством и экспертами детально проработать все параметры предстоящего трехлетнего... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:59
2020-10-06T13:59
2020-10-06T14:15
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> вместе с сенаторами, правительством и экспертами детально проработать все параметры предстоящего трехлетнего бюджета."Я прошу вас вместе с правительством, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь - это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченного на ближайшее десятилетие до 2030 года", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578305650.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, экономика