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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/boeviki-1578437921.html
Нарышкин заявил о переброске террористов в Карабах
Тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов, включая боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*), перебрасывают в зону конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:43
2020-10-06T16:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
джабхат ан-нусра
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Тысячи воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> радикалов, включая боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*), перебрасывают в зону конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "<a href="http://ria.ru/organization_Dzhabkhat_an-Nusra/" target="_blank" data-auto="true">Джабхат ан-Нусра</a>"*, "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - приводятся его слова на сайте службы.Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как выразился Нарышкин, подобно магниту притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Придётся нашим ВКС и здесь поработать.
105
Эрдоган сливает Алиева заводя на их сторону террористов.
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нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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джабхат ан-нусра, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире

Нарышкин заявил о переброске террористов в Карабах

14:43 06.10.2020 (обновлено: 16:30 06.10.2020)
 
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов, включая боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*), перебрасывают в зону конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - приводятся его слова на сайте службы.
Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как выразился Нарышкин, подобно магниту притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаДжабхат ан-НусраНагорный КарабахСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВ мире
 
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