https://ria.ru/20201006/boeviki-1578437921.html

Нарышкин заявил о переброске террористов в Карабах

Тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов, включая боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*), перебрасывают в зону конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:43

2020-10-06T14:43

2020-10-06T16:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

джабхат ан-нусра

нагорный карабах

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Тысячи воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> радикалов, включая боевиков "ан-Нусры"* ("Джабхат ан-Нусра"*), перебрасывают в зону конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "<a href="http://ria.ru/organization_Dzhabkhat_an-Nusra/" target="_blank" data-auto="true">Джабхат ан-Нусра</a>"*, "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - приводятся его слова на сайте службы.Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как выразился Нарышкин, подобно магниту притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Oleg Remov Kerch Придётся нашим ВКС и здесь поработать. 105

Анатолий Волков Эрдоган сливает Алиева заводя на их сторону террористов. 101

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нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джабхат ан-нусра, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире