Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578438657.html
Белоруссия: из партизанского прошлого — в туристическое настоящее
Хованщина, Брестская крепость, Беловежская пуща: эти и другие объекты Брестской области посетили российские и белорусские журналисты союзных СМИ в рамках... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:58
2020-10-06T18:53
союзное государство
брестская область
беловежская пуща
великая отечественная война (1941-1945)
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578431855_0:194:2750:1741_1400x0_80_0_0_6420e2253b6e07df7531fc5387517a99.jpg
Хованщина, Брестская крепость, Беловежская пуща: эти и другие объекты Брестской области посетили российские и белорусские журналисты союзных СМИ в рамках экспертно-медийного тура, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и приуроченного к Форуму регионов РБ и РФ. Маршрут соединил в себе места боевой славы, уникальные памятники древней истории и природы края.
брестская область
беловежская пуща
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578431855_0:114:2141:1720_1400x0_80_0_0_13a0ec946a7977d1ef787644f4ed1a43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брестская область, беловежская пуща, великая отечественная война (1941-1945), союзное государство, фото

Белоруссия: из партизанского прошлого — в туристическое настоящее

14:58 06.10.2020 (обновлено: 18:53 06.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Хованщина, Брестская крепость, Беловежская пуща: эти и другие объекты Брестской области посетили российские и белорусские журналисты союзных СМИ в рамках экспертно-медийного тура, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и приуроченного к Форуму регионов РБ и РФ. Маршрут соединил в себе места боевой славы, уникальные памятники древней истории и природы края.
© РИА Новости / Карина Ивашко

Попасть на мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" непросто. Путь к лесному урочищу лежит через трясину — островок окружен болотами. Провести может только связной. Вернее, связная Рая — она же директор музея Раиса Горбач.

Директор музея Раиса Горбач
1 из 22

Попасть на мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" непросто. Путь к лесному урочищу лежит через трясину — островок окружен болотами. Провести может только связной. Вернее, связная Рая — она же директор музея Раиса Горбач.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

В 1943—44 годах здесь базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком партии, редакция и типография газеты "Заря", санчасть, "лесная школа" и лагерь, где жили полторы сотни партизан и их семьи.

Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина
2 из 22

В 1943—44 годах здесь базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком партии, редакция и типография газеты "Заря", санчасть, "лесная школа" и лагерь, где жили полторы сотни партизан и их семьи.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Ни один немец не смог пробраться в лагерь, хотя враги занимали соседние деревни. Кладку-тропу знали лишь проводники. Она уходила в воду и не была видна с воздуха.

Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина
3 из 22

Ни один немец не смог пробраться в лагерь, хотя враги занимали соседние деревни. Кладку-тропу знали лишь проводники. Она уходила в воду и не была видна с воздуха.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Валенок со спрятанными газетами, спасший жизнь всей деревне; тульский пряник на Новый год… О том, как жили в лесу партизаны и их семьи, о борьбе с врагом, смекалке и чудесах спасения тут не только рассказывают — живую историю демонстрируют наглядно.

Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина
4 из 22

Валенок со спрятанными газетами, спасший жизнь всей деревне; тульский пряник на Новый год… О том, как жили в лесу партизаны и их семьи, о борьбе с врагом, смекалке и чудесах спасения тут не только рассказывают — живую историю демонстрируют наглядно.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоРаиса Горбач: "После освобождения от фашистов жители партизанского лагеря поклялись ежегодно встречаться в последнее воскресенье мая. После войны люди приезжали к нам со всего Союза, чтобы почтить погибших, порадоваться мирному небу над головой".
Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина
5 из 22
Раиса Горбач: "После освобождения от фашистов жители партизанского лагеря поклялись ежегодно встречаться в последнее воскресенье мая. После войны люди приезжали к нам со всего Союза, чтобы почтить погибших, порадоваться мирному небу над головой".
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Сейчас сюда приезжают их потомки. Интерактивные экскурсии трогают за живое и детей, и взрослых. В финале — угощают солдатской кашей, салом, чаем на семи травах. Поминают павших, поют военные песни — под аккордеон связной Раи.

Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина
6 из 22

Сейчас сюда приезжают их потомки. Интерактивные экскурсии трогают за живое и детей, и взрослых. В финале — угощают солдатской кашей, салом, чаем на семи травах. Поминают павших, поют военные песни — под аккордеон связной Раи.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Следующая точка пресс-тура — Брестская крепость-герой. По словам директора музея Григория Бысюка, из девяти тысяч групп, которые посещают мемориал, более 4300 — из России, что лучше всего подтверждает: объект имеет союзное значение.

Брестская крепость-герой
7 из 22

Следующая точка пресс-тура — Брестская крепость-герой. По словам директора музея Григория Бысюка, из девяти тысяч групп, которые посещают мемориал, более 4300 — из России, что лучше всего подтверждает: объект имеет союзное значение.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Благодаря участию Союзного государства, в 2019 и 2020 годах в музее созданы две новые экспозиции. Одна из них — "Летопись Брестской крепости", где страницы истории представлены в виде трехмерных панорам.

Брестская крепость-герой
8 из 22

Благодаря участию Союзного государства, в 2019 и 2020 годах в музее созданы две новые экспозиции. Одна из них — "Летопись Брестской крепости", где страницы истории представлены в виде трехмерных панорам.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоКрепость была основана в 1836 году: Брест-Литовск тогда имел для России важное военно-стратегическое значение. Экспозиция рассказывает о строительстве крепости, периоде Первой мировой, межвоенном времени и трагических событиях лета 1941 года.
Брестская крепость-герой
9 из 22
Крепость была основана в 1836 году: Брест-Литовск тогда имел для России важное военно-стратегическое значение. Экспозиция рассказывает о строительстве крепости, периоде Первой мировой, межвоенном времени и трагических событиях лета 1941 года.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоОдин из залов передает обстановку в казарме 33 отдельного инженерного полка в момент создания штаба обороны 24 июня 1941 года. Всего залов семь. Созданы панорамы совместно с петербургской мастерской "Невский баталист".
Панорама обстановка в казарме 33 отдельного инженерного полка в момент создания штаба обороны 24 июня 1941 года
10 из 22
Один из залов передает обстановку в казарме 33 отдельного инженерного полка в момент создания штаба обороны 24 июня 1941 года. Всего залов семь. Созданы панорамы совместно с петербургской мастерской "Невский баталист".
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоКомпозиции залов "Прорыв" и "Цитадель памяти" отражают многочисленные попытки участников обороны вырваться из окружения и посвящены освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Композиция одного из залов
11 из 22
Композиции залов "Прорыв" и "Цитадель памяти" отражают многочисленные попытки участников обороны вырваться из окружения и посвящены освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Этим летом музей открыл еще одну экспозицию — "Оборона Восточного форта". Она рассказывает не только о защитниках крепости, но и о семьях командиров — их женах и детях, живших в крепости. На фото — бойцы погибшие и выжившие.

Экспозиция Оборона Восточного форта
12 из 22

Этим летом музей открыл еще одну экспозицию — "Оборона Восточного форта". Она рассказывает не только о защитниках крепости, но и о семьях командиров — их женах и детях, живших в крепости. На фото — бойцы погибшие и выжившие.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Новый день — и путь в Беловежскую пущу: реликтовый лес, разделенный границей на две части — белорусскую и польскую. Знаменитый национальный парк Белоруссии, уникальный природный комплекс биоразнообразия занимает свыше 150 тысяч гектаров.

Путь в Беловежскую пущу
13 из 22

Новый день — и путь в Беловежскую пущу: реликтовый лес, разделенный границей на две части — белорусскую и польскую. Знаменитый национальный парк Белоруссии, уникальный природный комплекс биоразнообразия занимает свыше 150 тысяч гектаров.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Посетить все музеи и объекты парка не хватит и дня. В "Музее народного быта и старинных технологий" гостей очарует его хозяйка Светлана — мастер разговорного жанра!

Музей народного быта и старинных технологий
14 из 22

Посетить все музеи и объекты парка не хватит и дня. В "Музее народного быта и старинных технологий" гостей очарует его хозяйка Светлана — мастер разговорного жанра!

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

А рядом на подворье уже поют и пляшут: на сей раз для гостей-журналистов, но в Пуще любят праздники.

В природном комплексе Беловежская пуща
15 из 22

А рядом на подворье уже поют и пляшут: на сей раз для гостей-журналистов, но в Пуще любят праздники.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Ну а после — время учиться говорить тосты. По белорусским "канонам", они должны быть короткими как выстрел. И непременно добрыми. Пробуют и "пущанские" угощения. Например, горящее сало. Впечатляет!

Горящее сало
16 из 22

Ну а после — время учиться говорить тосты. По белорусским "канонам", они должны быть короткими как выстрел. И непременно добрыми. Пробуют и "пущанские" угощения. Например, горящее сало. Впечатляет!

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Подкрепились — и в гости к белорусскому Деду Морозу. Еще не время?.. В Беловежской пуще так не считают. Где ж ему жить весь год, как не в дремучем лесу?! А подарки получать любят все — и взрослые, и дети, независимо от времени года.

Белорусский Дед Мороз в Беловежской пуще
17 из 22

Подкрепились — и в гости к белорусскому Деду Морозу. Еще не время?.. В Беловежской пуще так не считают. Где ж ему жить весь год, как не в дремучем лесу?! А подарки получать любят все — и взрослые, и дети, независимо от времени года.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Едем к зубрам. Вольеры с дикими животными занимают в парке около 20 гектаров. Это настоящий лесной зоопарк — с оленями и косулями, рысью, лисами, волками и медведями… Но символом пущи был и будет зубр — современник мамонтов и шерстистых носорогов.

Зубры в Беловежской пуще
18 из 22

Едем к зубрам. Вольеры с дикими животными занимают в парке около 20 гектаров. Это настоящий лесной зоопарк — с оленями и косулями, рысью, лисами, волками и медведями… Но символом пущи был и будет зубр — современник мамонтов и шерстистых носорогов.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Год назад в Беловежской пуще появился еще один уникальный объект — Археологический музей под открытым небом. Его временной охват истории белорусских земель огромен! От бронзового века — до раннего средневековья.

Археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще
19 из 22

Год назад в Беловежской пуще появился еще один уникальный объект — Археологический музей под открытым небом. Его временной охват истории белорусских земель огромен! От бронзового века — до раннего средневековья.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Каждое здание строилось, исходя из археологических изысканий, воссоздано по фрагментам. Все, что внутри зданий и на улице, — мое по замыслу. Но воплощали его мастера по всей Беларуси. И каждое жилище — памятник. Сейчас их 15, а будет вдвое больше…" — рассказал директор музея, археолог и этнограф Руслан Книга.

Археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще
20 из 22

"Каждое здание строилось, исходя из археологических изысканий, воссоздано по фрагментам. Все, что внутри зданий и на улице, — мое по замыслу. Но воплощали его мастера по всей Беларуси. И каждое жилище — памятник. Сейчас их 15, а будет вдвое больше…" — рассказал директор музея, археолог и этнограф Руслан Книга.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Человек приходит и видит не просто экспозицию — он видит жилой дом, где работники музея предстают в образах жителей эпохи и вовлекают его в свой быт. Со временем эпох станет больше", — говорит он.

Археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще
21 из 22

"Человек приходит и видит не просто экспозицию — он видит жилой дом, где работники музея предстают в образах жителей эпохи и вовлекают его в свой быт. Со временем эпох станет больше", — говорит он.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Ошеломляет в нацпарке и Музей природы. Композиции почти документальны и за каждой — реальная история. Все звери попали сюда естественным путем. Как — расскажет экскурсовод. А эффект присутствия создадут звуки дикой природы и полумрак вечернего леса.

Археологический музей в Беловежской пуще
22 из 22

Ошеломляет в нацпарке и Музей природы. Композиции почти документальны и за каждой — реальная история. Все звери попали сюда естественным путем. Как — расскажет экскурсовод. А эффект присутствия создадут звуки дикой природы и полумрак вечернего леса.

© РИА Новости / Карина Ивашко
 
Обсудить0
Союзное государствоБрестская областьБеловежская пущаВеликая Отечественная война (1941-1945)Союзное государство
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
22:23Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
22:15Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Лента новостейМолния