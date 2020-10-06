Белоруссия: из партизанского прошлого — в туристическое настоящее
Попасть на мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" непросто. Путь к лесному урочищу лежит через трясину — островок окружен болотами. Провести может только связной. Вернее, связная Рая — она же директор музея Раиса Горбач.
Попасть на мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" непросто. Путь к лесному урочищу лежит через трясину — островок окружен болотами. Провести может только связной. Вернее, связная Рая — она же директор музея Раиса Горбач.
В 1943—44 годах здесь базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком партии, редакция и типография газеты "Заря", санчасть, "лесная школа" и лагерь, где жили полторы сотни партизан и их семьи.
В 1943—44 годах здесь базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком партии, редакция и типография газеты "Заря", санчасть, "лесная школа" и лагерь, где жили полторы сотни партизан и их семьи.
Ни один немец не смог пробраться в лагерь, хотя враги занимали соседние деревни. Кладку-тропу знали лишь проводники. Она уходила в воду и не была видна с воздуха.
Ни один немец не смог пробраться в лагерь, хотя враги занимали соседние деревни. Кладку-тропу знали лишь проводники. Она уходила в воду и не была видна с воздуха.
Валенок со спрятанными газетами, спасший жизнь всей деревне; тульский пряник на Новый год… О том, как жили в лесу партизаны и их семьи, о борьбе с врагом, смекалке и чудесах спасения тут не только рассказывают — живую историю демонстрируют наглядно.
Валенок со спрятанными газетами, спасший жизнь всей деревне; тульский пряник на Новый год… О том, как жили в лесу партизаны и их семьи, о борьбе с врагом, смекалке и чудесах спасения тут не только рассказывают — живую историю демонстрируют наглядно.
Сейчас сюда приезжают их потомки. Интерактивные экскурсии трогают за живое и детей, и взрослых. В финале — угощают солдатской кашей, салом, чаем на семи травах. Поминают павших, поют военные песни — под аккордеон связной Раи.
Сейчас сюда приезжают их потомки. Интерактивные экскурсии трогают за живое и детей, и взрослых. В финале — угощают солдатской кашей, салом, чаем на семи травах. Поминают павших, поют военные песни — под аккордеон связной Раи.
Следующая точка пресс-тура — Брестская крепость-герой. По словам директора музея Григория Бысюка, из девяти тысяч групп, которые посещают мемориал, более 4300 — из России, что лучше всего подтверждает: объект имеет союзное значение.
Следующая точка пресс-тура — Брестская крепость-герой. По словам директора музея Григория Бысюка, из девяти тысяч групп, которые посещают мемориал, более 4300 — из России, что лучше всего подтверждает: объект имеет союзное значение.
Благодаря участию Союзного государства, в 2019 и 2020 годах в музее созданы две новые экспозиции. Одна из них — "Летопись Брестской крепости", где страницы истории представлены в виде трехмерных панорам.
Благодаря участию Союзного государства, в 2019 и 2020 годах в музее созданы две новые экспозиции. Одна из них — "Летопись Брестской крепости", где страницы истории представлены в виде трехмерных панорам.
Этим летом музей открыл еще одну экспозицию — "Оборона Восточного форта". Она рассказывает не только о защитниках крепости, но и о семьях командиров — их женах и детях, живших в крепости. На фото — бойцы погибшие и выжившие.
Этим летом музей открыл еще одну экспозицию — "Оборона Восточного форта". Она рассказывает не только о защитниках крепости, но и о семьях командиров — их женах и детях, живших в крепости. На фото — бойцы погибшие и выжившие.
Новый день — и путь в Беловежскую пущу: реликтовый лес, разделенный границей на две части — белорусскую и польскую. Знаменитый национальный парк Белоруссии, уникальный природный комплекс биоразнообразия занимает свыше 150 тысяч гектаров.
Новый день — и путь в Беловежскую пущу: реликтовый лес, разделенный границей на две части — белорусскую и польскую. Знаменитый национальный парк Белоруссии, уникальный природный комплекс биоразнообразия занимает свыше 150 тысяч гектаров.
Посетить все музеи и объекты парка не хватит и дня. В "Музее народного быта и старинных технологий" гостей очарует его хозяйка Светлана — мастер разговорного жанра!
Посетить все музеи и объекты парка не хватит и дня. В "Музее народного быта и старинных технологий" гостей очарует его хозяйка Светлана — мастер разговорного жанра!
А рядом на подворье уже поют и пляшут: на сей раз для гостей-журналистов, но в Пуще любят праздники.
А рядом на подворье уже поют и пляшут: на сей раз для гостей-журналистов, но в Пуще любят праздники.
Ну а после — время учиться говорить тосты. По белорусским "канонам", они должны быть короткими как выстрел. И непременно добрыми. Пробуют и "пущанские" угощения. Например, горящее сало. Впечатляет!
Ну а после — время учиться говорить тосты. По белорусским "канонам", они должны быть короткими как выстрел. И непременно добрыми. Пробуют и "пущанские" угощения. Например, горящее сало. Впечатляет!
Подкрепились — и в гости к белорусскому Деду Морозу. Еще не время?.. В Беловежской пуще так не считают. Где ж ему жить весь год, как не в дремучем лесу?! А подарки получать любят все — и взрослые, и дети, независимо от времени года.
Подкрепились — и в гости к белорусскому Деду Морозу. Еще не время?.. В Беловежской пуще так не считают. Где ж ему жить весь год, как не в дремучем лесу?! А подарки получать любят все — и взрослые, и дети, независимо от времени года.
Едем к зубрам. Вольеры с дикими животными занимают в парке около 20 гектаров. Это настоящий лесной зоопарк — с оленями и косулями, рысью, лисами, волками и медведями… Но символом пущи был и будет зубр — современник мамонтов и шерстистых носорогов.
Едем к зубрам. Вольеры с дикими животными занимают в парке около 20 гектаров. Это настоящий лесной зоопарк — с оленями и косулями, рысью, лисами, волками и медведями… Но символом пущи был и будет зубр — современник мамонтов и шерстистых носорогов.
Год назад в Беловежской пуще появился еще один уникальный объект — Археологический музей под открытым небом. Его временной охват истории белорусских земель огромен! От бронзового века — до раннего средневековья.
Год назад в Беловежской пуще появился еще один уникальный объект — Археологический музей под открытым небом. Его временной охват истории белорусских земель огромен! От бронзового века — до раннего средневековья.
"Каждое здание строилось, исходя из археологических изысканий, воссоздано по фрагментам. Все, что внутри зданий и на улице, — мое по замыслу. Но воплощали его мастера по всей Беларуси. И каждое жилище — памятник. Сейчас их 15, а будет вдвое больше…" — рассказал директор музея, археолог и этнограф Руслан Книга.
"Каждое здание строилось, исходя из археологических изысканий, воссоздано по фрагментам. Все, что внутри зданий и на улице, — мое по замыслу. Но воплощали его мастера по всей Беларуси. И каждое жилище — памятник. Сейчас их 15, а будет вдвое больше…" — рассказал директор музея, археолог и этнограф Руслан Книга.
"Человек приходит и видит не просто экспозицию — он видит жилой дом, где работники музея предстают в образах жителей эпохи и вовлекают его в свой быт. Со временем эпох станет больше", — говорит он.
"Человек приходит и видит не просто экспозицию — он видит жилой дом, где работники музея предстают в образах жителей эпохи и вовлекают его в свой быт. Со временем эпох станет больше", — говорит он.
Ошеломляет в нацпарке и Музей природы. Композиции почти документальны и за каждой — реальная история. Все звери попали сюда естественным путем. Как — расскажет экскурсовод. А эффект присутствия создадут звуки дикой природы и полумрак вечернего леса.
Ошеломляет в нацпарке и Музей природы. Композиции почти документальны и за каждой — реальная история. Все звери попали сюда естественным путем. Как — расскажет экскурсовод. А эффект присутствия создадут звуки дикой природы и полумрак вечернего леса.