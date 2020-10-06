https://ria.ru/20201006/bank-1578449709.html

Задорнов: кредитный портфель банка "Открытие" за год вырастет на 25%

Кредитный портфель банка "Открытие" по итогам 2020 года может увеличиться более чем на четверть на фоне сохранения высокого спроса на финансовые услуги, сообщил РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:46

2020-10-06T15:46

2020-10-06T15:46

михаил задорнов

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. Кредитный портфель банка "Открытие" по итогам 2020 года может увеличиться более чем на четверть на фоне сохранения высокого спроса на финансовые услуги, сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Zadornov" target="_blank">Михаил Задорнов</a>. Глава "Открытия" отметил, что банковская система в целом пока довольно неплохо проходит период кризиса, большинство банков остаются прибыльными. "Спрос на финансовые услуги, на кредиты, на ипотеку не упал даже в такой ситуации. Его поддержали госпрограммы и просто объективная ситуация, связанная со снижением кредитных ставок. Удешевление кредитов привлекло новых клиентов, которые раньше, может быть, и не думали брать кредит. Кроме того, после период самоизоляции карантина многие люди решили удовлетворить отложенные потребности", - сказал Задорнов.Дополнительным фактором, повысившим спрос на финансовые услуги, по словам Задорнова, стало сжатие и закрытие многих других сфер, таких, например, как турпоездки и развлечения. "Это позволило существенно нарастить объемы, хотя банковская маржа и уменьшилась", - сказал глава банка.По его оценке, прирост средств населения на счетах в этом году идет не так быстро, как в прошлом, хотя для сохранения своих сбережений люди продолжают активно обращаться к банкам. Более того, люди все чаще через банки заходят к брокерам, что говорит о хорошем спросе на инвестпродукты.Круглый стол "Банковская система России: уроки коронакризиса" прошел во вторник в Международном пресс-центре "Россия сегодня". В ходе мероприятия ведущие эксперты представили анализ мер государства и банков по поддержке населения и компаний во время пандемии и основных факторов устойчивости российской финансовой системы, а также обсудили роль Банка России в обеспечении бесперебойной работы банковского сектора в период ограничений.

https://ria.ru/20200903/bank-1576668316.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил задорнов, новости компаний - экономика