Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/arest-1578516531.html
Размахивавшему травматическим пистолетом врачу назначили домашний арест
Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего врача Владимира Брацлавского, который размахивал травматическим пистолетом в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:13
2020-10-06T20:13
россия
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155069/88/1550698895_0:50:3075:1780_1400x0_80_0_0_7df5f79bddb8755b559a0c3948014fdb.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зеленогорский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> отправил под домашний арест бывшего врача Владимира Брацлавского, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.В пресс-службе отметили, что Брацлавский подозревается в хулиганстве.Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в Зеленогорске. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Позже в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что с Брацлавским больница, где он работал, расторгла трудовой договор.
https://ria.ru/20200821/strelba-1576111649.html
1
россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155069/88/1550698895_344:0:3075:2048_1400x0_80_0_0_05d1942f48d1395cecdb3470d2fef971.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, санкт-петербург, происшествия

Размахивавшему травматическим пистолетом врачу назначили домашний арест

20:13 06.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего врача Владимира Брацлавского, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд избрал Брацлавскому домашний арест по 02.11.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что Брацлавский подозревается в хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в Зеленогорске. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Позже в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что с Брацлавским больница, где он работал, расторгла трудовой договор.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 19:34
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
 
Обсудить1
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
22:23Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
22:15Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Лента новостейМолния