https://ria.ru/20201006/arest-1578516531.html
Размахивавшему травматическим пистолетом врачу назначили домашний арест
Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего врача Владимира Брацлавского, который размахивал травматическим пистолетом в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:13
2020-10-06T20:13
2020-10-06T20:13
россия
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зеленогорский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> отправил под домашний арест бывшего врача Владимира Брацлавского, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.В пресс-службе отметили, что Брацлавский подозревается в хулиганстве.Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в Зеленогорске. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Позже в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что с Брацлавским больница, где он работал, расторгла трудовой договор.
https://ria.ru/20200821/strelba-1576111649.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, происшествия