Алиев пообещал защитить границы Ирана на фоне конфликта в Карабахе
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого пообещал, что не допустит угрозы безопасности иранских границ из-за конфликта в Нагорном Карабахе, следует из заявления на сайте иранского президента.
Ранее во вторник министр обороны Ирана Амир Хатами и глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли предупредили Азербайджан и Армению о том, что в случае повтора случайных обстрелов приграничных районов страны Иран примет "более жесткие" меры.
"Президент Алиев сообщил, что понимает обеспокоенность президента Ирана безопасностью границ страны, и заявил, что Азербайджан рассматривает безопасность Ирана как свою собственную и не позволит этому конфликту (в Карабахе – ред.) стать причиной отсутствия безопасности в соседних странах", - говорится в сообщении.
В ходе разговора стороны также обсудили непосредственно сам конфликт в Нагорном Карабахе и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе. Лидеры двух стран также отметили хорошие двусторонние отношения Ирана и Азербайджана и выразили приверженность развитию этих отношений.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.