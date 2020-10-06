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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/aliev-1578495558.html
Алиев пообещал защитить границы Ирана на фоне конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого пообещал, что не допустит угрозы... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:27
2020-10-06T18:27
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
хасан роухани
нагорный карабах
ильхам алиев
иран
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> провел телефонный разговор с президентом Ирана <a href="https://ria.ru/person_KHasan_Roukhani" target="_blank">Хасаном Роухани</a>, в ходе которого пообещал, что не допустит угрозы безопасности иранских границ из-за конфликта в Нагорном Карабахе, следует из заявления на сайте иранского президента.Ранее во вторник министр обороны <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a> Амир Хатами и глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли предупредили Азербайджан и Армению о том, что в случае повтора случайных обстрелов приграничных районов страны Иран примет "более жесткие" меры.В ходе разговора стороны также обсудили непосредственно сам конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе. Лидеры двух стран также отметили хорошие двусторонние отношения Ирана и Азербайджана и выразили приверженность развитию этих отношений.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201006/boeviki-1578437921.html
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нагорный карабах
иран
азербайджан
РИА Новости
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хасан роухани, нагорный карабах, ильхам алиев, иран, азербайджан, в мире

Алиев пообещал защитить границы Ирана на фоне конфликта в Карабахе

18:27 06.10.2020
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого пообещал, что не допустит угрозы безопасности иранских границ из-за конфликта в Нагорном Карабахе, следует из заявления на сайте иранского президента.
Ранее во вторник министр обороны Ирана Амир Хатами и глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли предупредили Азербайджан и Армению о том, что в случае повтора случайных обстрелов приграничных районов страны Иран примет "более жесткие" меры.

"Президент Алиев сообщил, что понимает обеспокоенность президента Ирана безопасностью границ страны, и заявил, что Азербайджан рассматривает безопасность Ирана как свою собственную и не позволит этому конфликту (в Карабахе – ред.) стать причиной отсутствия безопасности в соседних странах", - говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны также обсудили непосредственно сам конфликт в Нагорном Карабахе и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе. Лидеры двух стран также отметили хорошие двусторонние отношения Ирана и Азербайджана и выразили приверженность развитию этих отношений.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаХасан РоуханиНагорный КарабахИльхам АлиевИранАзербайджанВ мире
 
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