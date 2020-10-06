https://ria.ru/20201006/aliev-1578495558.html

Алиев пообещал защитить границы Ирана на фоне конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого пообещал, что не допустит угрозы... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:27

2020-10-06T18:27

2020-10-06T18:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хасан роухани

нагорный карабах

ильхам алиев

иран

азербайджан

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> провел телефонный разговор с президентом Ирана <a href="https://ria.ru/person_KHasan_Roukhani" target="_blank">Хасаном Роухани</a>, в ходе которого пообещал, что не допустит угрозы безопасности иранских границ из-за конфликта в Нагорном Карабахе, следует из заявления на сайте иранского президента.Ранее во вторник министр обороны <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a> Амир Хатами и глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли предупредили Азербайджан и Армению о том, что в случае повтора случайных обстрелов приграничных районов страны Иран примет "более жесткие" меры.В ходе разговора стороны также обсудили непосредственно сам конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе. Лидеры двух стран также отметили хорошие двусторонние отношения Ирана и Азербайджана и выразили приверженность развитию этих отношений.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201006/boeviki-1578437921.html

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иран

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, нагорный карабах, ильхам алиев, иран, азербайджан, в мире