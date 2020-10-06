https://ria.ru/20201006/akter-1578390833.html

Умер актер, снимавшийся у Тарантино и Линча

Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в криминальном боевике Квентина Тарантино "Убить Билла 2", скончался в возрасте 63 лет, сообщает во вторник издание РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:52

2020-10-06T11:52

2020-10-06T11:53

культура

квентин тарантино

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в криминальном боевике <a href="http://ria.ru/person_Tarantino_Kventin/" target="_blank" data-auto="true">Квентина Тарантино</a> "Убить Билла 2", скончался в возрасте 63 лет, сообщает во вторник издание Variety со ссылкой на супругу актера.По данным издания, Миддлтон скончался в воскресенье, причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила.Миддлтон известен по ролям в сериалах "Закон и порядок" и "Черный список", также он играл в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017).

https://ria.ru/20201006/radio-7-1578359312.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квентин тарантино, в мире