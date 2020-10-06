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https://ria.ru/20201006/akter-1578390833.html
Умер актер, снимавшийся у Тарантино и Линча
Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в криминальном боевике Квентина Тарантино "Убить Билла 2", скончался в возрасте 63 лет, сообщает во вторник издание РИА Новости, 06.10.2020
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культура
квентин тарантино
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в криминальном боевике <a href="http://ria.ru/person_Tarantino_Kventin/" target="_blank" data-auto="true">Квентина Тарантино</a> "Убить Билла 2", скончался в возрасте 63 лет, сообщает во вторник издание Variety со ссылкой на супругу актера.По данным издания, Миддлтон скончался в воскресенье, причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила.Миддлтон известен по ролям в сериалах "Закон и порядок" и "Черный список", также он играл в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017).
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квентин тарантино, в мире

Умер актер, снимавшийся у Тарантино и Линча

11:52 06.10.2020 (обновлено: 11:53 06.10.2020)
 
© AFP 2020 / Valerie MaconАмериканский актер Кларк Миддлтон
Американский актер Кларк Миддлтон - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AFP 2020 / Valerie Macon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский актер Кларк Миддлтон, снявшийся в криминальном боевике Квентина Тарантино "Убить Билла 2", скончался в возрасте 63 лет, сообщает во вторник издание Variety со ссылкой на супругу актера.
По данным издания, Миддлтон скончался в воскресенье, причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила.
"4 октября Кларк перешел в другой мир из-за вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует. Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями", - заявила его жена Элисса.
Миддлтон известен по ролям в сериалах "Закон и порядок" и "Черный список", также он играл в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017).
Рубен Акопян - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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