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https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html
Глава Приамурья предложил ужесточить наказание за вред при золотодобыче
Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что нужно ужесточить на федеральном уровне законодательство для борьбы с теми, кто загрязняет реки при золотодобыче,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:42
2020-10-05T12:42
василий орлов
земля
всемирный фонд дикой природы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
амурская область
селемджинский район
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> заявил, что нужно ужесточить на федеральном уровне законодательство для борьбы с теми, кто загрязняет реки при золотодобыче, а также иначе вредит экологии.Проблему обсудили на совещании по работе золотодобытчиков, прошедшем в Февральске. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">Всемирного фонда дикой природы</a>, в этом году с начала сезона добычи золота и до конца августа в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> выявлено 106 случаев загрязнения рек. Два года подряд в регионе выдают "нулевую" квоту на привлечение иностранцев к работе, сейчас из-за COVID-19 закрыты границы, но проблема остается.По словам Орлова, выдача лицензий на разведку запасов золота частным компаниям "была правильной мерой, но механизм работает плохо". "…Мы наблюдаем массовые нарушения. На федеральном уровне надо ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Штрафы тут не могут, необходимо лишать лицензий недобросовестных добытчиков. Когда-то в состав рабочих групп, которые работали в районах, входили силовики. Их задачей было оперативное реагирование на факты золотодобычи, которую вели иностранцы. На мой взгляд, аналогичные группы нужны и сейчас", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Губернатор Приамурья отметил, что минприроды региона должно привлекать местных жителей для оперативного пресечения фактов незаконной добычи и выявления случаев загрязнения рек. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> региона с 2019 года для выявления нарушений использует мобильные лаборатории."По итогам проверок 2019 года было наложено штрафов на сумму 1,1 миллиона рублей (практически оплачено), а общий размер вреда водным объектам составил более 49 миллионов рублей (оплачено более 20 миллионов рублей). Все дела находятся в судах. По результатам работы мобильной лаборатории в 2020 году только в реках <a href="http://ria.ru/location_Selemdzhinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Селемджинского района</a> зафиксировано превышение количества взвешенных частиц в 100 - 700 раз", - сообщает правительство области.Дополнительно проводится дистанционное зондирование <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> из космоса для контроля добычи драгоценных металлов на территории области.Решить проблему может программа "Чистые реки 2020-2025 годы", куда предлагают включить мониторинг для проведения горных работ, каждое работающее предприятие обязано будет приобрести аппараты по анализу воды на наличие взвесей. Исследовать пробы воды будут в режиме онлайн, сначала еженедельно, потом ежедневно."Но эта мера действует на тех, кто ведет деятельность на законных условиях. Но есть и так называемые "черные копатели". С ними будем работать, привлекая силовые структуры", - сказал на совещании в Февральске министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху.Орлов поручил подготовить детальный отчет о каждой компании, нарушившей закон.
https://ria.ru/20201002/poselki-1578089109.html
https://ria.ru/20200925/priamure-1577739557.html
земля
амурская область
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василий орлов, земля, всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), амурская область, селемджинский район, общество

Глава Приамурья предложил ужесточить наказание за вред при золотодобыче

12:42 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что нужно ужесточить на федеральном уровне законодательство для борьбы с теми, кто загрязняет реки при золотодобыче, а также иначе вредит экологии.
Проблему обсудили на совещании по работе золотодобытчиков, прошедшем в Февральске. По данным Всемирного фонда дикой природы, в этом году с начала сезона добычи золота и до конца августа в Амурской области выявлено 106 случаев загрязнения рек. Два года подряд в регионе выдают "нулевую" квоту на привлечение иностранцев к работе, сейчас из-за COVID-19 закрыты границы, но проблема остается.
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По словам Орлова, выдача лицензий на разведку запасов золота частным компаниям "была правильной мерой, но механизм работает плохо". "…Мы наблюдаем массовые нарушения. На федеральном уровне надо ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Штрафы тут не могут, необходимо лишать лицензий недобросовестных добытчиков. Когда-то в состав рабочих групп, которые работали в районах, входили силовики. Их задачей было оперативное реагирование на факты золотодобычи, которую вели иностранцы. На мой взгляд, аналогичные группы нужны и сейчас", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья отметил, что минприроды региона должно привлекать местных жителей для оперативного пресечения фактов незаконной добычи и выявления случаев загрязнения рек. Минприроды региона с 2019 года для выявления нарушений использует мобильные лаборатории.
"По итогам проверок 2019 года было наложено штрафов на сумму 1,1 миллиона рублей (практически оплачено), а общий размер вреда водным объектам составил более 49 миллионов рублей (оплачено более 20 миллионов рублей). Все дела находятся в судах. По результатам работы мобильной лаборатории в 2020 году только в реках Селемджинского района зафиксировано превышение количества взвешенных частиц в 100 - 700 раз", - сообщает правительство области.
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Дополнительно проводится дистанционное зондирование Земли из космоса для контроля добычи драгоценных металлов на территории области.
Решить проблему может программа "Чистые реки 2020-2025 годы", куда предлагают включить мониторинг для проведения горных работ, каждое работающее предприятие обязано будет приобрести аппараты по анализу воды на наличие взвесей. Исследовать пробы воды будут в режиме онлайн, сначала еженедельно, потом ежедневно.
"Но эта мера действует на тех, кто ведет деятельность на законных условиях. Но есть и так называемые "черные копатели". С ними будем работать, привлекая силовые структуры", - сказал на совещании в Февральске министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху.
Орлов поручил подготовить детальный отчет о каждой компании, нарушившей закон.
 
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Василий ОрловЗемляВсемирный фонд дикой природыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Амурская областьСелемджинский районОбщество
 
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