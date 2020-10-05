Суд отказался продлевать испытательный срок блогеру Егору Жукову
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы в понедельник отказался продлять испытательный срок осужденному условно за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отказать в ... продлении испытательного срока на один месяц", - огласила решение судья Ирина Химичева.
31 августа, 10:45Сказано в эфиреЭксперт об избиении Егора Жукова: ничего политического там нетБлогер Егор Жуков подвергся нападению и избиению вечером 30 августа, его соратники связывают это с политической деятельностью. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
Увеличить испытательный срок, в ходе которого Жуков должен "своим поведением доказать свое исправление", попросила ФСИН. По словам представителя службы, блогер не отметился в обозначенную дату в инспекции. Нарушение предписаний грозит заменой условного срока реальным.
Защита Жукова, как следует из оглашенных материалов дела, объяснила неявку тем, что молодой человек был занят на работе. Его испытательный срок сейчас составляет три года.
Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
6 декабря 2019, 12:00Суд запретил Егору Жукову создавать и вести сайты
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось.