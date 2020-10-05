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https://ria.ru/20201005/zhukov-1578252936.html
Суд отказался продлевать испытательный срок блогеру Егору Жукову
Кунцевский суд Москвы в понедельник отказался продлять испытательный срок осужденному условно за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, передает... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:54
2020-10-05T15:54
егор жуков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Кунцевский суд Москвы в понедельник отказался продлять испытательный срок осужденному условно за призывы к экстремизму блогеру <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егору Жукову</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Увеличить испытательный срок, в ходе которого Жуков должен "своим поведением доказать свое исправление", попросила <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>. По словам представителя службы, блогер не отметился в обозначенную дату в инспекции. Нарушение предписаний грозит заменой условного срока реальным.Защита Жукова, как следует из оглашенных материалов дела, объяснила неявку тем, что молодой человек был занят на работе. Его испытательный срок сейчас составляет три года.Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhukov-1576513074.html
https://ria.ru/20191206/1562047921.html
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егор жуков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд отказался продлевать испытательный срок блогеру Егору Жукову

15:54 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы в понедельник отказался продлять испытательный срок осужденному условно за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отказать в ... продлении испытательного срока на один месяц", - огласила решение судья Ирина Химичева.
Снимок экрана видео блога Егора Жукова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
31 августа, 10:45Сказано в эфире
Эксперт об избиении Егора Жукова: ничего политического там нетБлогер Егор Жуков подвергся нападению и избиению вечером 30 августа, его соратники связывают это с политической деятельностью. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
Увеличить испытательный срок, в ходе которого Жуков должен "своим поведением доказать свое исправление", попросила ФСИН. По словам представителя службы, блогер не отметился в обозначенную дату в инспекции. Нарушение предписаний грозит заменой условного срока реальным.
Защита Жукова, как следует из оглашенных материалов дела, объяснила неявку тем, что молодой человек был занят на работе. Его испытательный срок сейчас составляет три года.
Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
6 декабря 2019, 12:00
Суд запретил Егору Жукову создавать и вести сайты
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось.
 
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Егор ЖуковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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