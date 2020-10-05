https://ria.ru/20201005/zhile-1578200692.html

Патрушев рассказал, какие военнослужащие будут получать жилье вне очереди

Министерство обороны России подготовило изменения в законодательство, согласно которым военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, будут... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:31

2020-10-05T06:31

2020-10-05T06:31

россия

жилье

новосибирск

омск

николай патрушев

алтайский край

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны России подготовило изменения в законодательство, согласно которым военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, будут получать жилье вне очереди, сообщил секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Тогда, в частности, обсуждался вопрос социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.Повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Приняты меры по социальной защите членов семей военнослужащих, в том числе осуществлена индексация размеров установленных выплат, добавил секретарь Совбеза."Важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении обязанностей военной службы", - подчеркнул Патрушев.Что касается концертных цифр, то, как сообщил Патрушев, в целях повышения качества обслуживания и эксплуатации объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальной и социальной инфраструктуры военных городков, расположенных в СФО, запланирован ремонт почти 250 объектов, включая 99 объектов казарменно-жилищного фонда и 68 объектов теплового хозяйства.А в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> приняты решения о строительстве образовательных учреждений для детей военнослужащих, их планируется сдать в 2021 году, отметил Патрушев. "Необходимо эту работу выполнять своевременно и качественно", - указал он."И еще важно отметить, что президент России уделяет самое пристальное внимание решению социальных проблем военнослужащих. Так, в настоящее время согласно его указанию от 18 сентября этого года правительством России осуществляется выработка дополнительных мер по комплексному улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала", - сказал Патрушев. Поэтому эти вопросы и далее будут на "особом контроле", подчеркнул он.

https://ria.ru/20200610/1572721781.html

https://ria.ru/20200609/1572676324.html

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новосибирск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, новосибирск, омск, николай патрушев, алтайский край, общество