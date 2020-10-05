https://ria.ru/20201005/zapros-1578209357.html

ЕСПЧ получил запрос Армении против Турции из-за ситуации в Карабахе

ЕСПЧ получил запрос Армении с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:12

2020-10-05T11:12

2020-10-05T11:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> ЕСПЧ получил запрос <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> с требованием принять промежуточные меры в отношении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турции</a> в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе в понедельник."Суд получил от Армении запрос на основании правила 39 против Турции", - сообщили в суде.Собеседник агентства не пояснил, когда именно будет рассмотрен этот запрос. Согласно практике суда, запрос может рассматриваться в течении нескольких дней.Ранее представительство Армении в ЕСПЧ сообщило, что Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры против Турции, указав на помощь, оказываемую этой страной Азербайджану во время эскалации в Нагорном Карабахе. В сообщении говорится, что при направлении запроса учитывалось "грубое нарушение международного гуманитарного права и Европейской конвенции о правах человека".Это второй запрос Армении за неделю на применение 39-й статьи. Ранее Ереван подал запрос в ЕСПЧ на применение промежуточных мер в отношении Азербайджана. В принятом решении суда отмечается, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека. Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204554.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578207854.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире