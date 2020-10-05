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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/vzryvy-1578200804.html
На окраине Степанакерта прогремели четыре взрыва
Четыре небольших разрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:58
2020-10-05T07:06
степанакерт
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Четыре небольших разрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что места попадания снарядов неизвестны. Население города, тем не менее, решило спуститься в подвалы.В остальном ночь с воскресенья на понедельник прошла тихо. Сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике сильный туман, который затрудняет координацию обстрелов.Группа местных женщин и стариков готовится покинуть Степанакерт и уехать в Армению.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереване</a> заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов Азербайджана и комендантского часа в республике, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578200608.html
https://ria.ru/20201005/aliev-1578199189.html
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степанакерт
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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степанакерт, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

На окраине Степанакерта прогремели четыре взрыва

06:58 05.10.2020 (обновлено: 07:06 05.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости. Четыре небольших разрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что места попадания снарядов неизвестны. Население города, тем не менее, решило спуститься в подвалы.
В остальном ночь с воскресенья на понедельник прошла тихо. Сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике сильный туман, который затрудняет координацию обстрелов.
Группа местных женщин и стариков готовится покинуть Степанакерт и уехать в Армению.
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В Баку 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.
Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов Азербайджана и комендантского часа в республике, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтепанакертОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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