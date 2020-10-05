https://ria.ru/20201005/vzryvy-1578200804.html

На окраине Степанакерта прогремели четыре взрыва

Четыре небольших разрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:58

2020-10-05T06:58

2020-10-05T07:06

степанакерт

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Четыре небольших разрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что места попадания снарядов неизвестны. Население города, тем не менее, решило спуститься в подвалы.В остальном ночь с воскресенья на понедельник прошла тихо. Сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике сильный туман, который затрудняет координацию обстрелов.Группа местных женщин и стариков готовится покинуть Степанакерт и уехать в Армению.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереване</a> заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов Азербайджана и комендантского часа в республике, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578200608.html

https://ria.ru/20201005/aliev-1578199189.html

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степанакерт

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степанакерт, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире