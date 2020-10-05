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Миссия наблюдателей МПА СНГ положительно оценила выборы в Киргизии
Выборы в парламент Киргизии прошли в соответствии со всеми международными стандартами, при хорошем уровне конкуренции, заявил журналистам руководитель миссии... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T07:05
2020-10-05T10:15
фарит мухаметшин
ош
бишкек
снг
киргизия
парламентские выборы в киргизии
в мире
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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли в соответствии со всеми международными стандартами, при хорошем уровне конкуренции, заявил журналистам руководитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, зампредседателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> парламента России по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Farit_Mukhametshin/" target="_blank" data-auto="true">Фарит Мухаметшин</a>.Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%."Предварительные итоги говорят о том, что выборы были проведены на хорошем уровне конкуренции", — подчеркнул он. По его словам, была представлена "широкая палитра партий, которые хотели получить голоса населения".В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов — с 08:00 (05:00 мск) до 20:00 (17:00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах — <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Osh/" target="_blank" data-auto="true">Оше</a>. Официальные итоги выборов Центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.
https://ria.ru/20201004/vybory-1578194027.html
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фарит мухаметшин, ош, бишкек, снг, киргизия, парламентские выборы в киргизии, в мире

Миссия наблюдателей МПА СНГ положительно оценила выборы в Киргизии

07:05 05.10.2020 (обновлено: 10:15 05.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Бишкеке
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии прошли в соответствии со всеми международными стандартами, при хорошем уровне конкуренции, заявил журналистам руководитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, зампредседателя комитета Совета Федерации парламента России по международным делам Фарит Мухаметшин.
Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

"Наша миссия положительно оценивает проведение выборов. Законодательство республики соответствует международным требованиям проведения таких выборов — открыто, демократично — и соответствует всем международным стандартам", — сказал Мухаметшин.

"Предварительные итоги говорят о том, что выборы были проведены на хорошем уровне конкуренции", — подчеркнул он. По его словам, была представлена "широкая палитра партий, которые хотели получить голоса населения".
В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов — с 08:00 (05:00 мск) до 20:00 (17:00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах — Бишкеке и Оше. Официальные итоги выборов Центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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ЦИК Киргизии назвал партии, прошедшие в парламент по итогам выборов
 
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Фарит МухаметшинОшБишкекСНГКиргизияПарламентские выборы в КиргизииВ мире
 
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