https://ria.ru/20201005/vybory-1578200918.html

Миссия наблюдателей МПА СНГ положительно оценила выборы в Киргизии

Выборы в парламент Киргизии прошли в соответствии со всеми международными стандартами, при хорошем уровне конкуренции, заявил журналистам руководитель миссии... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T07:05

2020-10-05T07:05

2020-10-05T10:15

фарит мухаметшин

ош

бишкек

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киргизия

парламентские выборы в киргизии

в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли в соответствии со всеми международными стандартами, при хорошем уровне конкуренции, заявил журналистам руководитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, зампредседателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> парламента России по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Farit_Mukhametshin/" target="_blank" data-auto="true">Фарит Мухаметшин</a>.Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%."Предварительные итоги говорят о том, что выборы были проведены на хорошем уровне конкуренции", — подчеркнул он. По его словам, была представлена "широкая палитра партий, которые хотели получить голоса населения".В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов — с 08:00 (05:00 мск) до 20:00 (17:00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах — <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Osh/" target="_blank" data-auto="true">Оше</a>. Официальные итоги выборов Центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.

https://ria.ru/20201004/vybory-1578194027.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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