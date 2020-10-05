https://ria.ru/20201005/vrach-1578236215.html

В Петербурге уволили врача, угрожавшего женщине травматикой

Врач, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе Санкт-Петербурга, больше не работает в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:46

2020-10-05T14:46

2020-10-05T14:46

зеленогорск

курортный район

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости</strong>. Врач, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в <a href="http://ria.ru/location_Kurortnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курортном районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, больше не работает в больнице, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в <a href="http://ria.ru/location_Zelenogorsk_2/" target="_blank" data-auto="true">Зеленогорске</a>. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Ряд СМИ сообщал, что мужчина работает врачом в городской больнице №26.

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зеленогорск

курортный район

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленогорск, курортный район, санкт-петербург, происшествия