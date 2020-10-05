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В Петербурге уволили врача, угрожавшего женщине травматикой
Врач, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе Санкт-Петербурга, больше не работает в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:46
2020-10-05T14:46
зеленогорск
курортный район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости</strong>. Врач, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в <a href="http://ria.ru/location_Kurortnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курортном районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, больше не работает в больнице, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в <a href="http://ria.ru/location_Zelenogorsk_2/" target="_blank" data-auto="true">Зеленогорске</a>. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Ряд СМИ сообщал, что мужчина работает врачом в городской больнице №26.
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зеленогорск
курортный район
санкт-петербург
РИА Новости
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зеленогорск, курортный район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге уволили врача, угрожавшего женщине травматикой

14:46 05.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Врач, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе Санкт-Петербурга, больше не работает в больнице, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"С ним расторгнуты трудовые отношения с сегодняшнего дня", - сказала собеседница агентства.
Ранее в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в Зеленогорске. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Ряд СМИ сообщал, что мужчина работает врачом в городской больнице №26.
 
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ЗеленогорскКурортный районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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