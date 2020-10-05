https://ria.ru/20201005/vodorosli-1578302549.html

Академик связал гибель животных на Камчатке с "токсичными водорослями"

Полный анализ проб с Камчатки, где произошло загрязнение воды, будет завершен в Москве к 8 октября, говорится в сообщении Минприроды. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:19

2020-10-05T19:19

2020-10-05T19:19

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

москва

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Полный анализ проб с Камчатки, где произошло загрязнение воды, будет завершен в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к 8 октября, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>.Министр природных ресурсов и экологии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> в режиме видеосвязи обсудил с губернатором <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Солодовым</a>, а также с представителями <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> и другими профильными специалистами ситуацию на Камчатке.Вице-президент РАН Андрей Адрианов отметил, что пробы воды, прибывшие в Москву, будут изучены на присутствие токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных. "Превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано только на территории бухты, а не на Халтырском пляже. По состоянию на вчерашний день, там было превышение в 1,2 раза. Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было", — добавил Солодов.В релизе указывается, что "в районе Камчатки, где произошла катастрофа, самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли". Эти вещества имеют нейропаралитическое действие на теплокровных животных, а микроводоросли снижают количество кислорода в слоях воды, что могло вызывать массовую гибель гидробионтов."На данный момент предварительные результаты проб не показывают значительных превышений нормы. Пробы изучены на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов — и никаких превышений этих элементов не выявлено. Расширенный анализ завершится к 8 октября", - говорится в сообщении.Ранее Всемирный фонд дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России предположил, что, поскольку на берег в больших количествах выносит донные виды животных и растений, "загрязнён не поверхностный слой воды, как это было бы в случае с разливом нефтепродуктов, а вся её толща".В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578280495.html

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578301577.html

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москва

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, москва, камчатский край, происшествия