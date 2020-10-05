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https://ria.ru/20201005/vkontakte--1578240494.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:06
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вконтакте
москва
тамбов
санкт-петербург
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 14.01 мск. По данным Downdetector, 51% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 31% связаны со входом в аккаунт, еще 17% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.С проблемами столкнулись жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, Санкт-Петербурга, Тамбова, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> и других городов РФ.Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) оперативно восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, заявили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Позднее в пресс-службе "ВКонтакте" (VK, принадлежит Mail.ru Group) заявила о полном восстановлении работы своих сервисов.
https://ria.ru/20201004/telegram-1578166591.html
1
москва
тамбов
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вконтакте, москва, тамбов, санкт-петербург, технологии, общество

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

15:06 05.10.2020 (обновлено: 15:57 05.10.2020)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 14.01 мск. По данным Downdetector, 51% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 31% связаны со входом в аккаунт, еще 17% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Екатеринбурга и других городов РФ.
Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) оперативно восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, заявили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"У части аудитории мобильных приложений VK могут быть проблемы с загрузкой некоторых разделов. Мы оперативно восстанавливаем работу", - сказали агентству в пресс-службе VK.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 00:41
В работе Telegram произошел сбой
Позднее в пресс-службе "ВКонтакте" (VK, принадлежит Mail.ru Group) заявила о полном восстановлении работы своих сервисов.
"Работа мобильных приложений "ВКонтакте" полностью восстановлена", - сказали в пресс-службе VK.
 
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