Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
15:06 05.10.2020 (обновлено: 15:57 05.10.2020)
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 14.01 мск. По данным Downdetector, 51% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 31% связаны со входом в аккаунт, еще 17% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Екатеринбурга и других городов РФ.
Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) оперативно восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, заявили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"У части аудитории мобильных приложений VK могут быть проблемы с загрузкой некоторых разделов. Мы оперативно восстанавливаем работу", - сказали агентству в пресс-службе VK.
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Позднее в пресс-службе "ВКонтакте" (VK, принадлежит Mail.ru Group) заявила о полном восстановлении работы своих сервисов.
"Работа мобильных приложений "ВКонтакте" полностью восстановлена", - сказали в пресс-службе VK.