https://ria.ru/20201005/vkontakte--1578240494.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:06

2020-10-05T15:06

2020-10-05T15:57

вконтакте

москва

тамбов

санкт-петербург

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 14.01 мск. По данным Downdetector, 51% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 31% связаны со входом в аккаунт, еще 17% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.С проблемами столкнулись жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, Санкт-Петербурга, Тамбова, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> и других городов РФ.Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) оперативно восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, заявили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Позднее в пресс-службе "ВКонтакте" (VK, принадлежит Mail.ru Group) заявила о полном восстановлении работы своих сервисов.

https://ria.ru/20201004/telegram-1578166591.html

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москва

тамбов

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте, москва, тамбов, санкт-петербург, технологии, общество